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Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17 - РИА Новости, 01.12.2022
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Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17 - РИА Новости, 01.12.2022
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17
Прокуратура Нидерландов заявила в четверг, что не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:56
2022-12-01T20:09
в мире
нидерланды
россия
николай винниченко
сергей лавров
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов заявила в четверг, что не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.В четверг прокуратура Нидерландов также заявила, что не будет подавать апелляцию на решение окружного суда Гааги по MH17."Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет", - говорится в заявлении прокуратуры.В то же время в ведомстве пообещали предпринять дальнейшие усилия, чтобы осужденные отбывали наказание.Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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в мире, нидерланды, россия, николай винниченко, сергей лавров, украина, бук (зенитный ракетный комплекс)
В мире, Нидерланды, Россия, Николай Винниченко, Сергей Лавров, Украина, Бук (зенитный ракетный комплекс)
19:56 01.12.2022 (обновлено: 20:09 01.12.2022)
 
Нидерланды не будут запрашивать у России экстрадицию осужденных по MH17

Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу MH17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов заявила в четверг, что не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.
В четверг прокуратура Нидерландов также заявила, что не будет подавать апелляцию на решение окружного суда Гааги по MH17.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:50
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет", - говорится в заявлении прокуратуры.
В то же время в ведомстве пообещали предпринять дальнейшие усилия, чтобы осужденные отбывали наказание.
Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 19:00
Генерал Бужинский назвал приговор по делу MH17 пустым решением
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:16
Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:53
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин
18 ноября, 23:34
Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом
 
В миреНидерландыРоссияНиколай ВинниченкоСергей ЛавровУкраинаБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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