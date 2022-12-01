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В план перекрестных годов РФ и КНР вошли 450 спортивных мероприятий - РИА Новости, 01.12.2022
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В план перекрестных годов РФ и КНР вошли 450 спортивных мероприятий
В план перекрестных годов РФ и КНР вошли 450 спортивных мероприятий - РИА Новости, 01.12.2022
В план перекрестных годов РФ и КНР вошли 450 спортивных мероприятий
Около 450 мероприятий вошло в основной план перекрестных годов России и Китая в области физической культуры и спорта, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:18
2022-12-01T14:18
россия-китай: главное
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китай
цзилинь
дмитрий чернышенко
олег матыцин
игорь левитин
олимпийский комитет россии (окр)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около 450 мероприятий вошло в основной план перекрестных годов России и Китая в области физической культуры и спорта, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Во вторник Чернышенко провел первое заседание российской части оргкомитета по подготовке и проведению годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также представители МИД, Минобрнауки, Минтранса, Минздрава, Минвостокразвития, Федеральной антимонопольной службы и Федерального агентства по делам молодежи."Проведение перекрестных годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта является подтверждением стратегического партнерства между нашими странами. У нас накоплен большой опыт совместных спортивных мероприятий. В основной план перекрестных годов их вошло около 450: это турниры среди профессиональных спортсменов, любителей, а также спортивные образовательные и научные мероприятия. Отдельный раздел плана посвящен тестовым матчам первых в истории "Игр будущего", которые состоятся в России в 2024 году", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.Вице-премьер поручил МИД, Минспорту и другим заинтересованным ведомствам в декабре провести телемост с Китаем по подведению ключевых спортивных итогов 2022 года. Также на заседании прошло обсуждение подготовки к проведению Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в августе-сентябре 2023 года в Екатеринбурге при участии университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ и других государств. В 14 видах спорта планируется разыграть 193 комплекта медалей."За прошедший год мы провели уже более 100 совместных мероприятий: китайская женская гандбольная команда "Феникс-спорт" выступает в российском чемпионате, хоккейные клубы из Китая играют в Континентальной хоккейной лиге и Женской хоккейной лиге, российские и китайские волейбольные команды проводили совместные тренировочные мероприятия. Сейчас российская сборная активно готовится к Российско-китайским зимним молодежным играм, которые стартуют 14 декабря в провинции Цзилинь. Более 100 спортсменов готовятся к турниру, мы уделяем особо важное значение мерам санитарно-эпидемиологической безопасности", - заявил Матыцин.III Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут с 15 по 20 декабря 2022 года в провинции Цзилинь. В программу включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, керлингу и фристайлу. В рамках перекрестных годов также пройдут IX Российско-китайские летние молодежные игры. Они состоятся летом 2023 года в Чунцине.
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россия, китай, цзилинь, дмитрий чернышенко, олег матыцин, игорь левитин, олимпийский комитет россии (окр)
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Цзилинь, Дмитрий Чернышенко, Олег Матыцин, Игорь Левитин, Олимпийский комитет России (ОКР)
14:18 01.12.2022
 

В план перекрестных годов РФ и КНР вошли 450 спортивных мероприятий

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около 450 мероприятий вошло в основной план перекрестных годов России и Китая в области физической культуры и спорта, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Во вторник Чернышенко провел первое заседание российской части оргкомитета по подготовке и проведению годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также представители МИД, Минобрнауки, Минтранса, Минздрава, Минвостокразвития, Федеральной антимонопольной службы и Федерального агентства по делам молодежи.
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"Проведение перекрестных годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта является подтверждением стратегического партнерства между нашими странами. У нас накоплен большой опыт совместных спортивных мероприятий. В основной план перекрестных годов их вошло около 450: это турниры среди профессиональных спортсменов, любителей, а также спортивные образовательные и научные мероприятия. Отдельный раздел плана посвящен тестовым матчам первых в истории "Игр будущего", которые состоятся в России в 2024 году", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.
Вице-премьер поручил МИД, Минспорту и другим заинтересованным ведомствам в декабре провести телемост с Китаем по подведению ключевых спортивных итогов 2022 года. Также на заседании прошло обсуждение подготовки к проведению Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в августе-сентябре 2023 года в Екатеринбурге при участии университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ и других государств. В 14 видах спорта планируется разыграть 193 комплекта медалей.
"За прошедший год мы провели уже более 100 совместных мероприятий: китайская женская гандбольная команда "Феникс-спорт" выступает в российском чемпионате, хоккейные клубы из Китая играют в Континентальной хоккейной лиге и Женской хоккейной лиге, российские и китайские волейбольные команды проводили совместные тренировочные мероприятия. Сейчас российская сборная активно готовится к Российско-китайским зимним молодежным играм, которые стартуют 14 декабря в провинции Цзилинь. Более 100 спортсменов готовятся к турниру, мы уделяем особо важное значение мерам санитарно-эпидемиологической безопасности", - заявил Матыцин.
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III Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут с 15 по 20 декабря 2022 года в провинции Цзилинь. В программу включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, керлингу и фристайлу. В рамках перекрестных годов также пройдут IX Российско-китайские летние молодежные игры. Они состоятся летом 2023 года в Чунцине.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайЦзилиньДмитрий ЧернышенкоОлег МатыцинИгорь ЛевитинОлимпийский комитет России (ОКР)
 
 
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