https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию" - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"
Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:30
2022-12-01T19:30
2022-12-01T21:59
дмитрий медведев
в мире
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", - заявил Медведев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО, призвавшего "уничтожить Россию".
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины
Дмитрий Медведев, В мире, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
19:30 01.12.2022 (обновлено: 21:59 01.12.2022)
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины об уничтожении России