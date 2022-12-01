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Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию" - РИА Новости, 01.12.2022
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Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию" - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"
Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:30
2022-12-01T21:59
дмитрий медведев
в мире
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", - заявил Медведев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО, призвавшего "уничтожить Россию".
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дмитрий медведев, в мире, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины
Дмитрий Медведев, В мире, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
19:30 01.12.2022 (обновлено: 21:59 01.12.2022)
 
Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"

Медведев ответил на слова главы СНБО Украины об уничтожении России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", - заявил Медведев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО, призвавшего "уничтожить Россию".
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