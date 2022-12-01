https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html

Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"

Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию" - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины "уничтожить Россию"

Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:30

2022-12-01T19:30

2022-12-01T21:59

дмитрий медведев

в мире

украина

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", - заявил Медведев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО, призвавшего "уничтожить Россию".

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий медведев, в мире, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины