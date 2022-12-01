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Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа - РИА Новости, 01.12.2022
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Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа
Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа
Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:00
2022-12-01T15:04
дмитрий медведев
россия
единая россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом смысле слова, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.Медведев полагает, что это делается для того, "чтобы доминировать самим, для того, чтобы проводить определенный курс"."Перед нашей страной стоит колоссальная задача. Сохранить самих себя. В прямом смысле этого слова", - заявил он.
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дмитрий медведев, россия, единая россия
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
15:00 01.12.2022 (обновлено: 15:04 01.12.2022)
 
Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа

Медведев: цель Запада — сдержать развитие России, задача страны — сохранить себя

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом смысле слова, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"В тот период, когда они по сути решили столкнуть два близких народа, всем нам все стало сразу понятно. Это же совершенно очевидный способ просто ограничить развитие России. Ведь в этом основная задача тех сил, которые долгое время работали на этот конфликт. Ограничение развития нашей страны. Сдерживание ее потенциала", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
Медведев полагает, что это делается для того, "чтобы доминировать самим, для того, чтобы проводить определенный курс".
"Перед нашей страной стоит колоссальная задача. Сохранить самих себя. В прямом смысле этого слова", - заявил он.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 14:44
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
 
Дмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия
 
 
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