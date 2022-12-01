https://ria.ru/20221201/medvedev-1835580236.html

Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа

Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа

Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:00

2022-12-01T15:00

2022-12-01T15:04

дмитрий медведев

россия

единая россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом смысле слова, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.Медведев полагает, что это делается для того, "чтобы доминировать самим, для того, чтобы проводить определенный курс"."Перед нашей страной стоит колоссальная задача. Сохранить самих себя. В прямом смысле этого слова", - заявил он.

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, единая россия