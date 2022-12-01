15:00 01.12.2022 (обновлено: 15:04 01.12.2022)
Медведев объяснил, почему Запад решил столкнуть два близких народа
Медведев: цель Запада — сдержать развитие России, задача страны — сохранить себя
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад решил столкнуть два близких народа, цель этого - ограничение развития России и сдерживание ее потенциала, наша задача - сохранить самих себя в прямом смысле слова, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"В тот период, когда они по сути решили столкнуть два близких народа, всем нам все стало сразу понятно. Это же совершенно очевидный способ просто ограничить развитие России. Ведь в этом основная задача тех сил, которые долгое время работали на этот конфликт. Ограничение развития нашей страны. Сдерживание ее потенциала", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
Медведев полагает, что это делается для того, "чтобы доминировать самим, для того, чтобы проводить определенный курс".
"Перед нашей страной стоит колоссальная задача. Сохранить самих себя. В прямом смысле этого слова", - заявил он.