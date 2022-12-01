https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:44
2022-12-01T14:44
2022-12-01T14:44
дмитрий медведев
россия
единая россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти о ней, заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Они поняли, что мы не собираемся жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета, присягать им на верность", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии.Он добавил, что после вхождения Крыма в состав России было очевидно, что Запад "нацелен на то, чтобы в максимальной степени противостоять"."Бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20221201/situatsiya-1835573921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, единая россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
Медведев: Запад нацелен на противостояние России и истребление исторической памяти о ней