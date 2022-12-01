https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html

Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России

Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России

Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:44

2022-12-01T14:44

2022-12-01T14:44

дмитрий медведев

россия

единая россия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти о ней, заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Они поняли, что мы не собираемся жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета, присягать им на верность", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии.Он добавил, что после вхождения Крыма в состав России было очевидно, что Запад "нацелен на то, чтобы в максимальной степени противостоять"."Бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221201/situatsiya-1835573921.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, единая россия, в мире