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Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России - РИА Новости, 01.12.2022
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Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:44
2022-12-01T14:44
дмитрий медведев
россия
единая россия
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти о ней, заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Они поняли, что мы не собираемся жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета, присягать им на верность", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии.Он добавил, что после вхождения Крыма в состав России было очевидно, что Запад "нацелен на то, чтобы в максимальной степени противостоять"."Бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
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дмитрий медведев, россия, единая россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, В мире
14:44 01.12.2022
 
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России

Медведев: Запад нацелен на противостояние России и истребление исторической памяти о ней

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад понял, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность, и сейчас нацелен на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти о ней, заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Они поняли, что мы не собираемся жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета, присягать им на верность", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии.
Он добавил, что после вхождения Крыма в состав России было очевидно, что Запад "нацелен на то, чтобы в максимальной степени противостоять".
"Бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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