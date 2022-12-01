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Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/makron-1835730549.html
Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон
Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2022
Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон
Франция и США подтвердили решимость продолжать усиливать военную помощь Украине, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:41
2022-12-01T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
сша
эммануэль макрон
джо байден
нато
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция и США подтвердили решимость продолжать усиливать военную помощь Украине, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.Французский президент находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом в Белом доме."Сегодняшние переговоры помогли нам подтвердить ряд инициатив, которые мы намерены реализовать в ближайшие дни и недели, в том числе - усилить помощь украинским военным, чтобы это позволило им выстоять", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, трансляцию ведет Елисейский дворец в Twitter.По словам французского лидера, страны также договорились помогать гражданскому населению Украины."Мы всегда придерживались одной позиции - помогать Украине выстоять, не поступаться нашими ценностями... избегать эскалации конфликта, а также делать все, чтобы в подходящий момент, на условиях, которые определят украинцы... мы начнем восстанавливать мир", - отметил президент Франции.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html
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в мире, франция, украина, сша, эммануэль макрон, джо байден, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, США, Эммануэль Макрон, Джо Байден, НАТО, Россия
21:41 01.12.2022 (обновлено: 22:16 01.12.2022)
 
Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон

Макрон: Франция и США подтвердили решимость продолжать усиливать военную помощь Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Франции Эммануэль Макрон и Президент США Джо Байден
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция и США подтвердили решимость продолжать усиливать военную помощь Украине, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
Французский президент находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.
"Сегодняшние переговоры помогли нам подтвердить ряд инициатив, которые мы намерены реализовать в ближайшие дни и недели, в том числе - усилить помощь украинским военным, чтобы это позволило им выстоять", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, трансляцию ведет Елисейский дворец в Twitter.
По словам французского лидера, страны также договорились помогать гражданскому населению Украины.
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"Мы всегда придерживались одной позиции - помогать Украине выстоять, не поступаться нашими ценностями... избегать эскалации конфликта, а также делать все, чтобы в подходящий момент, на условиях, которые определят украинцы... мы начнем восстанавливать мир", - отметил президент Франции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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