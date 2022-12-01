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Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 01.12.2022
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Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:00
2022-12-01T18:12
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
сша
ситуация в днр и лнр
джо байден
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США Джо Байденом.На вопрос ведущего телеканала ABC News о том, знает ли Макрон, когда поговорит с Путиным, президент Франции ответил утвердительно."В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом", - заявил, в частности, Макрон.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, сша, ситуация в днр и лнр, джо байден
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джо Байден
18:00 01.12.2022 (обновлено: 18:12 01.12.2022)
 
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни

Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни, после переговоров с Байденом

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США Джо Байденом.
На вопрос ведущего телеканала ABC News о том, знает ли Макрон, когда поговорит с Путиным, президент Франции ответил утвердительно.
"В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом", - заявил, в частности, Макрон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияСШАСитуация в ДНР и ЛНРДжо Байден
 
 
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