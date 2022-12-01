https://ria.ru/20221201/makron-1835677889.html

Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни

Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 01.12.2022

Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:00

2022-12-01T18:00

2022-12-01T18:12

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

сша

ситуация в днр и лнр

джо байден

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США Джо Байденом.На вопрос ведущего телеканала ABC News о том, знает ли Макрон, когда поговорит с Путиным, президент Франции ответил утвердительно."В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом", - заявил, в частности, Макрон.

https://ria.ru/20221201/putin-1835680906.html

франция

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, сша, ситуация в днр и лнр, джо байден