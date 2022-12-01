https://ria.ru/20221201/makron-1835677889.html
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:00
2022-12-01T18:00
2022-12-01T18:12
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
сша
ситуация в днр и лнр
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_85e19c922e2318436ab618855f34fa71.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, после переговоров с президентом США Джо Байденом.На вопрос ведущего телеканала ABC News о том, знает ли Макрон, когда поговорит с Путиным, президент Франции ответил утвердительно."В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом", - заявил, в частности, Макрон.
https://ria.ru/20221201/putin-1835680906.html
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d08213be216419d3ccd946c6d2e80436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, сша, ситуация в днр и лнр, джо байден
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джо Байден
18:00 01.12.2022 (обновлено: 18:12 01.12.2022)
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни
Макрон планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни, после переговоров с Байденом