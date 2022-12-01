https://ria.ru/20221201/makron-1835492337.html
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:30
2022-12-01T11:30
2022-12-01T13:40
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон, пишет газета Financial Times.Журналисты отметили, что в первый же день поездки политик обрушился с критикой на американский закон об инфляции и климате, который сильно ударит по Европе. По мнению Макрона, из-за непривлекательности компаний для инвестиций под угрозой окажутся многие рабочие места."Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы", — подчеркнул французский лидер.Американский закон об инфляции и климате вступил в силу в августе. Он предполагает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в Штатах и осуществляют свою деятельность в области возобновляемых источников энергии. В ЕС назвали этот закон дискриминационным по отношению к аналогичным товарам, импортируемым из других стран.Эммануэль Макрон уже высказывался по этому поводу во время выступления перед представителями промышленности в ноябре. По словам французского лидера, Штаты производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подытожил Макрон.
https://ria.ru/20221130/makron-1835161131.html
https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, эммануэль макрон, сша, вашингтон (штат), франция, в мире
Цены на нефть, Эммануэль Макрон, США, Вашингтон (штат), Франция, В мире
11:30 01.12.2022 (обновлено: 13:40 01.12.2022)
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
Президент Франции Макрон назвал действия США по субсидированию компаний агрессивными
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон, пишет газета Financial Times
.
Журналисты отметили, что в первый же день поездки политик обрушился с критикой на американский закон об инфляции и климате, который сильно ударит по Европе. По мнению Макрона, из-за непривлекательности компаний для инвестиций под угрозой окажутся многие рабочие места.
"Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы", — подчеркнул французский лидер.
Американский закон об инфляции и климате вступил в силу в августе. Он предполагает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в Штатах и осуществляют свою деятельность в области возобновляемых источников энергии. В ЕС назвали этот закон дискриминационным по отношению к аналогичным товарам, импортируемым из других стран.
Эммануэль Макрон уже высказывался по этому поводу во время выступления перед представителями промышленности в ноябре. По словам французского лидера, Штаты производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка".
Американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подытожил Макрон.