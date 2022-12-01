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Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами - РИА Новости, 01.12.2022
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Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:30
2022-12-01T13:40
цены на нефть
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон, пишет газета Financial Times.Журналисты отметили, что в первый же день поездки политик обрушился с критикой на американский закон об инфляции и климате, который сильно ударит по Европе. По мнению Макрона, из-за непривлекательности компаний для инвестиций под угрозой окажутся многие рабочие места."Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы", — подчеркнул французский лидер.Американский закон об инфляции и климате вступил в силу в августе. Он предполагает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в Штатах и осуществляют свою деятельность в области возобновляемых источников энергии. В ЕС назвали этот закон дискриминационным по отношению к аналогичным товарам, импортируемым из других стран.Эммануэль Макрон уже высказывался по этому поводу во время выступления перед представителями промышленности в ноябре. По словам французского лидера, Штаты производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подытожил Макрон.
https://ria.ru/20221130/makron-1835161131.html
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60
цены на нефть, эммануэль макрон, сша, вашингтон (штат), франция, в мире
Цены на нефть, Эммануэль Макрон, США, Вашингтон (штат), Франция, В мире
11:30 01.12.2022 (обновлено: 13:40 01.12.2022)
 
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами

Президент Франции Макрон назвал действия США по субсидированию компаний агрессивными

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон, пишет газета Financial Times.
Журналисты отметили, что в первый же день поездки политик обрушился с критикой на американский закон об инфляции и климате, который сильно ударит по Европе. По мнению Макрона, из-за непривлекательности компаний для инвестиций под угрозой окажутся многие рабочие места.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 04:24
Макрон прибыл в США с официальным визитом
"Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы", — подчеркнул французский лидер.
Американский закон об инфляции и климате вступил в силу в августе. Он предполагает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в Штатах и осуществляют свою деятельность в области возобновляемых источников энергии. В ЕС назвали этот закон дискриминационным по отношению к аналогичным товарам, импортируемым из других стран.
Эммануэль Макрон уже высказывался по этому поводу во время выступления перед представителями промышленности в ноябре. По словам французского лидера, Штаты производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка".
Американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подытожил Макрон.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 20:18
Der Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
 
Цены на нефтьЭммануэль МакронСШАВашингтон (штат)ФранцияВ мире
 
 
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