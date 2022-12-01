https://ria.ru/20221201/makron-1835492337.html

Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами

Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами - РИА Новости, 01.12.2022

Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами

США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:30

2022-12-01T11:30

2022-12-01T13:40

цены на нефть

эммануэль макрон

сша

вашингтон (штат)

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон, пишет газета Financial Times.Журналисты отметили, что в первый же день поездки политик обрушился с критикой на американский закон об инфляции и климате, который сильно ударит по Европе. По мнению Макрона, из-за непривлекательности компаний для инвестиций под угрозой окажутся многие рабочие места."Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы", — подчеркнул французский лидер.Американский закон об инфляции и климате вступил в силу в августе. Он предполагает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в Штатах и осуществляют свою деятельность в области возобновляемых источников энергии. В ЕС назвали этот закон дискриминационным по отношению к аналогичным товарам, импортируемым из других стран.Эммануэль Макрон уже высказывался по этому поводу во время выступления перед представителями промышленности в ноябре. По словам французского лидера, Штаты производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, а также предлагают финансовую помощь ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Американский закон о сокращении инфляции не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, Вашингтон в этой ситуации действует "не по-дружески", подытожил Макрон.

https://ria.ru/20221130/makron-1835161131.html

https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html

сша

вашингтон (штат)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, эммануэль макрон, сша, вашингтон (штат), франция, в мире