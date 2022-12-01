https://ria.ru/20221201/magomedovy-1835704052.html

Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche

Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche - РИА Новости, 01.12.2022

Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche

Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsche 911 и другое имущество у главы компании "Сумма" Зиявудина... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:16

2022-12-01T19:16

2022-12-01T22:00

происшествия

зиявудин магомедов

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsche 911 и другое имущество у главы компании "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Кроме того, в приговоре указаны две квартиры в Москве, спортивный автомобиль Porsche 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650, а также четыре квартиры в Лондоне, оформленные на юридические лица.Кроме того, у осужденных конфисковали сто процентов акций ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы Fesco и других фирм, перечисление которых заняло больше часа.Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата — к 18 годам. Обоим суд назначил штраф по 2,5 миллиона рублей. Другие фигуранты получили сроки от семи до 12 лет со штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. Суд пришел к выводу, что в доказательствах содержатся факты, подтверждающие виновность фигурантов, и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей с псевдонимами Петров, Испанец и Повар.Дело слушалось с весны 2021 года. Фигурантов обвиняли в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате.Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html

https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, зиявудин магомедов, москва, сумма, лондон, россия