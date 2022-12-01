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Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche - РИА Новости, 01.12.2022
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Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche
Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche - РИА Новости, 01.12.2022
Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche
Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsche 911 и другое имущество у главы компании "Сумма" Зиявудина... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:16
2022-12-01T22:00
происшествия
зиявудин магомедов
москва
сумма
лондон
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsche 911 и другое имущество у главы компании "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Кроме того, в приговоре указаны две квартиры в Москве, спортивный автомобиль Porsche 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650, а также четыре квартиры в Лондоне, оформленные на юридические лица.Кроме того, у осужденных конфисковали сто процентов акций ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы Fesco и других фирм, перечисление которых заняло больше часа.Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата — к 18 годам. Обоим суд назначил штраф по 2,5 миллиона рублей. Другие фигуранты получили сроки от семи до 12 лет со штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. Суд пришел к выводу, что в доказательствах содержатся факты, подтверждающие виновность фигурантов, и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей с псевдонимами Петров, Испанец и Повар.Дело слушалось с весны 2021 года. Фигурантов обвиняли в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате.Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html
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происшествия, зиявудин магомедов, москва, сумма, лондон, россия
Происшествия, Зиявудин Магомедов, Москва, Сумма, Лондон, Россия
19:16 01.12.2022 (обновлено: 22:00 01.12.2022)
 
Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porsche

Суд изъял у главы "Суммы" Магомедова и его брата самолет, квартиры в Лондоне и Porsche

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСовладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде
Совладельцы группы Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне, спорткар Porsche 911 и другое имущество у главы компании "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Изъять в доход государства самолет Gulfstream G650, принадлежавший Магомедову Зиявудину Гаджиевичу", — огласила решение судья Олеся Менделеева.

Кроме того, в приговоре указаны две квартиры в Москве, спортивный автомобиль Porsche 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650, а также четыре квартиры в Лондоне, оформленные на юридические лица.
Кроме того, у осужденных конфисковали сто процентов акций ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы Fesco и других фирм, перечисление которых заняло больше часа.
Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата — к 18 годам. Обоим суд назначил штраф по 2,5 миллиона рублей. Другие фигуранты получили сроки от семи до 12 лет со штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 23:31
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. Суд пришел к выводу, что в доказательствах содержатся факты, подтверждающие виновность фигурантов, и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей с псевдонимами Петров, Испанец и Повар.
Дело слушалось с весны 2021 года. Фигурантов обвиняли в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате.
Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 15:31
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
 
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