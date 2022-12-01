https://ria.ru/20221201/magomedov-1835603399.html

Суд приговорил экс-сенатора Магомедова к 18 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-сенатора Магомедова к 18 годам лишения свободы - РИА Новости, 01.12.2022

Суд приговорил экс-сенатора Магомедова к 18 годам лишения свободы

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сенатора Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:02

2022-12-01T16:02

2022-12-01T16:16

магомед магомедов

происшествия

зиявудин магомедов

сумма

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сенатора Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллионов до 700 тысяч рублей. Суд постановил также конфисковать имущество фигурантов, отметив при этом, что большая часть похищенных средств находится на зарубежных счетах.Гособвинитель попросил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. Суд пришел к выводу, что в доказательствах содержатся факты, подтверждающие виновность фигурантов, и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей - с псевдонимами Петров, Испанец, Повар.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате.Братья Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html

https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html

https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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