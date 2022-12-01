Рейтинг@Mail.ru
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/magomedov-1835598268.html
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы - РИА Новости, 01.12.2022
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:56
2022-12-01T16:46
зиявудин магомедов
магомед магомедов
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Кроме того, у Магомедова конфисковали его доли в "Сумме", в транспортной группе Fesco, а также в других компаниях, перечисление которых заняло у судьи более получаса.Брата бизнесмена — экс-сенатора Магомеда Магомедова — осудили к 18 годам лишения свободы с таким же штрафом.Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда — к 21 году. Братья вину не признали.Суд пришел к выводу, что факты доказывают виновность подсудимых и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей — с псевдонимами Петров, Испанец, Повар.Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки. Гендиректор компании "Интэкс" (все должности указаны на момент задержания. — Прим. ред.) Артур Максидов — 12 лет, руководитель и начальник департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании Сергей Поляков и Роман Грибанов — 12 и десять соответственно, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров — семь лет лишения свободы. Они также должны выплатить штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Суд постановил конфисковать имущество подсудимых, отметив при этом, что большая часть похищенных средств находится на зарубежных счетах.Магомедовых обвинили в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html
https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_3b7f1f31cba69dfa12d6527932eb1ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зиявудин магомедов, магомед магомедов, происшествия, москва, россия
Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов, Происшествия, Москва, Россия
15:56 01.12.2022 (обновлено: 16:46 01.12.2022)
 
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы

Суд в Москве приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам колонии строгого режима

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет <…> в колонии строгого режима, со штрафом в 2,5 миллиона рублей", — огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Кроме того, у Магомедова конфисковали его доли в "Сумме", в транспортной группе Fesco, а также в других компаниях, перечисление которых заняло у судьи более получаса.
Брата бизнесмена — экс-сенатора Магомеда Магомедова — осудили к 18 годам лишения свободы с таким же штрафом.
Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда — к 21 году. Братья вину не признали.
Суд пришел к выводу, что факты доказывают виновность подсудимых и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей — с псевдонимами Петров, Испанец, Повар.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 23:31
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки. Гендиректор компании "Интэкс" (все должности указаны на момент задержания. — Прим. ред.) Артур Максидов — 12 лет, руководитель и начальник департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании Сергей Поляков и Роман Грибанов — 12 и десять соответственно, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров — семь лет лишения свободы. Они также должны выплатить штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.
Суд постановил конфисковать имущество подсудимых, отметив при этом, что большая часть похищенных средств находится на зарубежных счетах.
Магомедовых обвинили в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 15:31
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
 
Зиявудин МагомедовМагомед МагомедовПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала