https://ria.ru/20221201/magomedov-1835598268.html
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы - РИА Новости, 01.12.2022
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:56
2022-12-01T15:56
2022-12-01T16:46
зиявудин магомедов
магомед магомедов
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_17296c77eda280510c42e9c4513550e7.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Кроме того, у Магомедова конфисковали его доли в "Сумме", в транспортной группе Fesco, а также в других компаниях, перечисление которых заняло у судьи более получаса.Брата бизнесмена — экс-сенатора Магомеда Магомедова — осудили к 18 годам лишения свободы с таким же штрафом.Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда — к 21 году. Братья вину не признали.Суд пришел к выводу, что факты доказывают виновность подсудимых и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей — с псевдонимами Петров, Испанец, Повар.Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки. Гендиректор компании "Интэкс" (все должности указаны на момент задержания. — Прим. ред.) Артур Максидов — 12 лет, руководитель и начальник департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании Сергей Поляков и Роман Грибанов — 12 и десять соответственно, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров — семь лет лишения свободы. Они также должны выплатить штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Суд постановил конфисковать имущество подсудимых, отметив при этом, что большая часть похищенных средств находится на зарубежных счетах.Магомедовых обвинили в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html
https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833921125_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_3b7f1f31cba69dfa12d6527932eb1ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зиявудин магомедов, магомед магомедов, происшествия, москва, россия
Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов, Происшествия, Москва, Россия
15:56 01.12.2022 (обновлено: 16:46 01.12.2022)
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
Суд в Москве приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам колонии строгого режима
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к заключению и штрафу по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет <…> в колонии строгого режима, со штрафом в 2,5 миллиона рублей", — огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Кроме того, у Магомедова конфисковали его доли в "Сумме", в транспортной группе Fesco, а также в других компаниях, перечисление которых заняло у судьи более получаса.
Брата бизнесмена — экс-сенатора Магомеда Магомедова
— осудили к 18 годам лишения свободы с таким же штрафом.
Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда — к 21 году. Братья вину не признали.
Суд пришел к выводу, что факты доказывают виновность подсудимых и счел допустимыми показания засекреченных свидетелей — с псевдонимами Петров, Испанец, Повар.
Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки. Гендиректор компании "Интэкс" (все должности указаны на момент задержания. — Прим. ред.) Артур Максидов — 12 лет, руководитель и начальник департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании
Сергей Поляков и Роман Грибанов — 12 и десять соответственно, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров — семь лет лишения свободы. Они также должны выплатить штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.
Суд постановил конфисковать имущество подсудимых, отметив при этом, что большая часть похищенных средств находится на зарубежных счетах.
Магомедовых обвинили в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Братьев арестовали в марте 2018 года в Москве. Генпрокуратура
наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 45 миллиардов рублей.
Forbes
в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова
в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы
" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco
.