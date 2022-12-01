Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга.
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга.
Капитан "Урала" Иван Курбатов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица в рубке ледокола.
Капитан "Урала" Иван Курбатов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица в рубке ледокола.
По словам и.о. гендиректора "Атомфлота", судно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях.
По словам и.о. гендиректора "Атомфлота", судно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях.
"Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", — подчеркнул Леонид Ирлица.
"Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", — подчеркнул Леонид Ирлица.
Отдельно Ирлица отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.
Отдельно Ирлица отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.
Интерьер одного из помещений атомного ледокола "Урал".
Интерьер одного из помещений атомного ледокола "Урал".
В первый рабочий рейс "Урал" должен выйти 3 декабря, в День атомного ледокольного флота.
В первый рабочий рейс "Урал" должен выйти 3 декабря, в День атомного ледокольного флота.
Экипажу предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.
Экипажу предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.
Выход нового ледокола в рейс будет иметь важное значение для развития судоходства по Северному морскому пути.
Выход нового ледокола в рейс будет иметь важное значение для развития судоходства по Северному морскому пути.
Использование этой транспортной артерии позволит России наладить логистические маршруты и будет способствовать развитию регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Использование этой транспортной артерии позволит России наладить логистические маршруты и будет способствовать развитию регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.