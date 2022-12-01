Рейтинг@Mail.ru
Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал" - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html
Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"
Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал" - РИА Новости, 01.12.2022
Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"
Новейший атомный ледокол "Урал" готовится выйти в первый рабочий рейс. Судно, которому предстоит пройти испытание льдами Арктики, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:59
2022-12-01T12:59
фото
мурманск
ледоколы
карское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835484891_0:53:3093:1793_1920x0_80_0_0_ed775e9e5f5a913b9c1ea57048f405c7.jpg
Новейший атомный ледокол "Урал" готовится выйти в первый рабочий рейс. Судно, которому предстоит пройти испытание льдами Арктики, — в фотоленте Ria.ru.
мурманск
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835484891_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_7e60ec9d0c373bb89945b64989c84a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мурманск, ледоколы, карское море
Фото, Мурманск, ледоколы, Карское море
12:59 01.12.2022
 

Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"

Читать ria.ru в
Новейший атомный ледокол "Урал" готовится выйти в первый рабочий рейс. Судно, которому предстоит пройти испытание льдами Арктики, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга.

Атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска
1 из 10

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Капитан "Урала" Иван Курбатов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица в рубке ледокола.

Капитан атомного ледокола Урал Иван Курбатов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП Атомфлот Леонид Ирлица в рубке атомного ледокола класса ЛК-60Я Урал
2 из 10

Капитан "Урала" Иван Курбатов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица в рубке ледокола.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

По словам и.о. гендиректора "Атомфлота", судно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях.

Оборудование в одном из помещений атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал
3 из 10

По словам и.о. гендиректора "Атомфлота", судно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", — подчеркнул Леонид Ирлица.

Члены экипажа в аппаратной атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал
4 из 10

"Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", — подчеркнул Леонид Ирлица.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Отдельно Ирлица отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.

Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска
5 из 10

Отдельно Ирлица отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Интерьер одного из помещений атомного ледокола "Урал".

Интерьер одного из помещений атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал
6 из 10

Интерьер одного из помещений атомного ледокола "Урал".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

В первый рабочий рейс "Урал" должен выйти 3 декабря, в День атомного ледокольного флота.

Капитан атомного ледокола Урал Иван Курбатов в рубке атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал
7 из 10

В первый рабочий рейс "Урал" должен выйти 3 декабря, в День атомного ледокольного флота.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Экипажу предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.

Штурвал в рубке атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска
8 из 10

Экипажу предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Выход нового ледокола в рейс будет иметь важное значение для развития судоходства по Северному морскому пути.

Члены экипажа на палубе атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска
9 из 10

Выход нового ледокола в рейс будет иметь важное значение для развития судоходства по Северному морскому пути.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Использование этой транспортной артерии позволит России наладить логистические маршруты и будет способствовать развитию регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Загрузка провизии и оборудования в атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска
10 из 10

Использование этой транспортной артерии позволит России наладить логистические маршруты и будет способствовать развитию регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
 
ФотоМурманскледоколыКарское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала