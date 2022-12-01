https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html

Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"

Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал" - РИА Новости, 01.12.2022

Универсальный солдат: атомный ледокол "Урал"

Новейший атомный ледокол "Урал" готовится выйти в первый рабочий рейс. Судно, которому предстоит пройти испытание льдами Арктики, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:59

2022-12-01T12:59

2022-12-01T12:59

фото

мурманск

ледоколы

карское море

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Новейший атомный ледокол "Урал" готовится выйти в первый рабочий рейс. Судно, которому предстоит пройти испытание льдами Арктики, — в фотоленте Ria.ru.

мурманск

карское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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