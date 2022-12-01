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Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым - РИА Новости, 01.12.2022
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Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым - РИА Новости, 01.12.2022
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:23
2022-12-01T19:39
в мире
польша
обсе
санкции в отношении россии
александр лукашевич
сергей лавров
россия
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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Беспрецедентное и политически мотивированное решение властей Польши не пустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во главе нашей делегации - серьезнейший удар по престижу страны, которой была доверена ответственная задача руководить работой ОБСЕ в нынешнем году. Подобные методы неприемлемы и достойны осуждения. Эту позицию полностью разделили министры иностранных дел государств-членов ОДКБ в подписанном 23 ноября совместном заявлении, которое было распространено в Вене", - заявил он.Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.
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в мире, польша, обсе, санкции в отношении россии, александр лукашевич, сергей лавров, россия, одкб, лодзь
В мире, Польша, ОБСЕ, Санкции в отношении России, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, Россия, ОДКБ, Лодзь
19:23 01.12.2022 (обновлено: 19:39 01.12.2022)
 
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым

Лукашевич: решение Польши об отказе Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ достойно осуждения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Беспрецедентное и политически мотивированное решение властей Польши не пустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во главе нашей делегации - серьезнейший удар по престижу страны, которой была доверена ответственная задача руководить работой ОБСЕ в нынешнем году. Подобные методы неприемлемы и достойны осуждения. Эту позицию полностью разделили министры иностранных дел государств-членов ОДКБ в подписанном 23 ноября совместном заявлении, которое было распространено в Вене", - заявил он.
Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 20:40
Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском Лаврова на СМИД ОБСЕ
 
В миреПольшаОБСЕСанкции в отношении РоссииАлександр ЛукашевичСергей ЛавровРоссияОДКБЛодзь
 
 
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