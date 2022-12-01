https://ria.ru/20221201/lavrov-1835705780.html

Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым

Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым - РИА Новости, 01.12.2022

Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым

Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:23

2022-12-01T19:23

2022-12-01T19:39

в мире

польша

обсе

санкции в отношении россии

александр лукашевич

сергей лавров

россия

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Беспрецедентное и политически мотивированное решение властей Польши не пустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во главе нашей делегации - серьезнейший удар по престижу страны, которой была доверена ответственная задача руководить работой ОБСЕ в нынешнем году. Подобные методы неприемлемы и достойны осуждения. Эту позицию полностью разделили министры иностранных дел государств-членов ОДКБ в подписанном 23 ноября совместном заявлении, которое было распространено в Вене", - заявил он.Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.

https://ria.ru/20221123/obse-1833786982.html

польша

россия

лодзь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, обсе, санкции в отношении россии, александр лукашевич, сергей лавров, россия, одкб, лодзь