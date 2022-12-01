https://ria.ru/20221201/lavrov-1835705780.html
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым - РИА Новости, 01.12.2022
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:23
2022-12-01T19:23
2022-12-01T19:39
в мире
польша
обсе
санкции в отношении россии
александр лукашевич
сергей лавров
россия
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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Решение Польши об отказе главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел ОБСЕ неприемлемо и достойно осуждения, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Беспрецедентное и политически мотивированное решение властей Польши не пустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во главе нашей делегации - серьезнейший удар по престижу страны, которой была доверена ответственная задача руководить работой ОБСЕ в нынешнем году. Подобные методы неприемлемы и достойны осуждения. Эту позицию полностью разделили министры иностранных дел государств-членов ОДКБ в подписанном 23 ноября совместном заявлении, которое было распространено в Вене", - заявил он.Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, обсе, санкции в отношении россии, александр лукашевич, сергей лавров, россия, одкб, лодзь
В мире, Польша, ОБСЕ, Санкции в отношении России, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, Россия, ОДКБ, Лодзь
19:23 01.12.2022 (обновлено: 19:39 01.12.2022)
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
Лукашевич: решение Польши об отказе Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ достойно осуждения