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Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:22
2022-12-01T13:32
украина
сша
в мире
сергей лавров
россия
киев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере стратегической безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров."Всем, по-моему, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров отметил, что Киев объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить"."Даже цель нанести России поражение, как она может не иметь значение для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить. И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят, а мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность. Ну это наивно как минимум", - добавил он.
https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html
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украина, сша, в мире, сергей лавров, россия, киев
Украина, США, В мире, Сергей Лавров, Россия, Киев
13:22 01.12.2022 (обновлено: 13:32 01.12.2022)
 
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности

Глава МИД Лавров: нельзя обсуждать стабильность без учета ситуации на Украине

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере стратегической безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Всем, по-моему, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:44
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
Лавров отметил, что Киев объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить".
"Даже цель нанести России поражение, как она может не иметь значение для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить. И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят, а мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность. Ну это наивно как минимум", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:18
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
 
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