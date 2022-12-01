https://ria.ru/20221201/lavrov-1835544667.html
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:22
2022-12-01T13:22
2022-12-01T13:32
украина
сша
в мире
сергей лавров
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере стратегической безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров."Всем, по-моему, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров отметил, что Киев объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить"."Даже цель нанести России поражение, как она может не иметь значение для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить. И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят, а мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность. Ну это наивно как минимум", - добавил он.
https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, сергей лавров, россия, киев
Украина, США, В мире, Сергей Лавров, Россия, Киев
13:22 01.12.2022 (обновлено: 13:32 01.12.2022)
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
Глава МИД Лавров: нельзя обсуждать стабильность без учета ситуации на Украине
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере стратегической безопасности, заявил
в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Всем, по-моему, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Лавров отметил, что Киев объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить".
"Даже цель нанести России поражение, как она может не иметь значение для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить. И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят, а мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность. Ну это наивно как минимум", - добавил он.