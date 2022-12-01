https://ria.ru/20221201/lavrov-1835544667.html

Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности

Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности

Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:22

2022-12-01T13:22

2022-12-01T13:32

украина

сша

в мире

сергей лавров

россия

киев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России, ключевого игрока в сфере стратегической безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров."Всем, по-моему, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров отметил, что Киев объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить"."Даже цель нанести России поражение, как она может не иметь значение для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить. И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят, а мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность. Ну это наивно как минимум", - добавил он.

https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html

украина

сша

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, в мире, сергей лавров, россия, киев