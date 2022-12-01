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Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов
Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, потерянной в результате боевых действий, но эти вопросы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:56
2022-12-01T13:56
украина
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сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, потерянной в результате боевых действий, но эти вопросы нужно рассматривать без двойных стандартов."Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному", - ответил Лавров на своей пресс-конференции на вопрос журналистов, как он относится к разрушению гражданской инфраструктуры на Украине.Он отметил, что западные СМИ и политики уделяли гораздо меньше внимания к гибели гражданского населения в конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии."Есть гораздо более серьезные ситуации, на которые всем было наплевать, включая уважаемые СМИ... Та истерика, которая сейчас разворачивается в западных политических кругах, которую пытаются навязать СМИ – ну сравните ее с тем, что было, когда США разбомбили Ирак… Когда сравняли Киркук в Ираке и Ракку в Сирии – десятками трупов лежали неделями", - привел примеры министр.По его словам, создается впечатление, что "западная пропаганда начинает беспокоиться, только когда страдают те люди, которые поклялись Западу в верности и из которых Запад хочет сделать инструмент достижения своих геополитических и военных целей, в данном случае украинцы"."Когда в неизмеримо больших количествах Запад положил, убил арабов в том же Ираке, в той же Ливии, той же Сирии или афганцев в Афганистане, я не припомню такой заботы о гражданском населении. То есть это, получается, люди второго, третьего, четвертого сорта. А вот украинцы, которые действительно "потомки древних римлян", как они сами говорят, видимо, заслуживают особой защиты по линии западных институтов и структур", - напомнил он.
https://ria.ru/20221201/zaklyuchennye-1835543719.html
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Лавров о жертвах военного конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, потерянной в результате боевых действий, но эти вопросы нужно рассматривать без двойных стандартов. "Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному", - ответил Лавров на своей пресс-конференции на вопрос журналистов, как он относится к разрушению гражданской инфраструктуры на Украине.
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украина, в мире, сергей лавров, россия
Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия
12:56 01.12.2022 (обновлено: 13:56 01.12.2022)
 
Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов

Глава МИД Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, потерянной в результате боевых действий, но эти вопросы нужно рассматривать без двойных стандартов.
"Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному", - ответил Лавров на своей пресс-конференции на вопрос журналистов, как он относится к разрушению гражданской инфраструктуры на Украине.
Он отметил, что западные СМИ и политики уделяли гораздо меньше внимания к гибели гражданского населения в конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии.
"Есть гораздо более серьезные ситуации, на которые всем было наплевать, включая уважаемые СМИ... Та истерика, которая сейчас разворачивается в западных политических кругах, которую пытаются навязать СМИ – ну сравните ее с тем, что было, когда США разбомбили Ирак… Когда сравняли Киркук в Ираке и Ракку в Сирии – десятками трупов лежали неделями", - привел примеры министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:20
Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США
По его словам, создается впечатление, что "западная пропаганда начинает беспокоиться, только когда страдают те люди, которые поклялись Западу в верности и из которых Запад хочет сделать инструмент достижения своих геополитических и военных целей, в данном случае украинцы".
"Когда в неизмеримо больших количествах Запад положил, убил арабов в том же Ираке, в той же Ливии, той же Сирии или афганцев в Афганистане, я не припомню такой заботы о гражданском населении. То есть это, получается, люди второго, третьего, четвертого сорта. А вот украинцы, которые действительно "потомки древних римлян", как они сами говорят, видимо, заслуживают особой защиты по линии западных институтов и структур", - напомнил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:22
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
 
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