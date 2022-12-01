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Лавров пожалел европейскую дипломатию - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров пожалел европейскую дипломатию
Лавров пожалел европейскую дипломатию - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров пожалел европейскую дипломатию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:36
2022-12-01T12:36
в мире
сергей лавров
шарль мишель
киев
россия
украина
евросовет
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям.Он напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель ранее требовал обеспечить победу Украины, потому что Киев якобы стремится к европейским ценностям, как будто не замечая факты нарушений прав человека, религиозных и политических свобод на Украине."Европейскую дипломатию, которая проглатывает все вот эти проявления украинского подхода к европейским ценностям, я жалею эту дипломатию", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.По словам Лаврова, европейская дипломатия может считать, что Украина действительно отстаивает европейские ценности, только если европейским дипломатам не докладывают факты того, что реально происходит на Украине.
https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html
https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html
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в мире, сергей лавров, шарль мишель, киев, россия, украина, евросовет
В мире, Сергей Лавров, Шарль Мишель, Киев, Россия, Украина, Евросовет
12:36 01.12.2022
 
Лавров пожалел европейскую дипломатию

Глава МИД Лавров пожалел дипломатию ЕС, проглатывающую украинские подходы к ценностям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям.
Он напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель ранее требовал обеспечить победу Украины, потому что Киев якобы стремится к европейским ценностям, как будто не замечая факты нарушений прав человека, религиозных и политических свобод на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:31Специальная военная операция на Украине
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
"Европейскую дипломатию, которая проглатывает все вот эти проявления украинского подхода к европейским ценностям, я жалею эту дипломатию", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
По словам Лаврова, европейская дипломатия может считать, что Украина действительно отстаивает европейские ценности, только если европейским дипломатам не докладывают факты того, что реально происходит на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
 
В миреСергей ЛавровШарль МишельКиевРоссияУкраинаЕвросовет
 
 
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