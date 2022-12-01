https://ria.ru/20221201/lavrov-1835521874.html

Лавров пожалел европейскую дипломатию

Лавров пожалел европейскую дипломатию - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров пожалел европейскую дипломатию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:36

2022-12-01T12:36

2022-12-01T12:36

в мире

сергей лавров

шарль мишель

киев

россия

украина

евросовет

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям.Он напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель ранее требовал обеспечить победу Украины, потому что Киев якобы стремится к европейским ценностям, как будто не замечая факты нарушений прав человека, религиозных и политических свобод на Украине."Европейскую дипломатию, которая проглатывает все вот эти проявления украинского подхода к европейским ценностям, я жалею эту дипломатию", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.По словам Лаврова, европейская дипломатия может считать, что Украина действительно отстаивает европейские ценности, только если европейским дипломатам не докладывают факты того, что реально происходит на Украине.

https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html

https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html

киев

россия

украина

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Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, шарль мишель, киев, россия, украина, евросовет