https://ria.ru/20221201/lavrov-1835521874.html
Лавров пожалел европейскую дипломатию
Лавров пожалел европейскую дипломатию - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров пожалел европейскую дипломатию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:36
2022-12-01T12:36
2022-12-01T12:36
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жалеет европейскую дипломатию, которая проглатывает украинские подходы к европейским ценностям.Он напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель ранее требовал обеспечить победу Украины, потому что Киев якобы стремится к европейским ценностям, как будто не замечая факты нарушений прав человека, религиозных и политических свобод на Украине."Европейскую дипломатию, которая проглатывает все вот эти проявления украинского подхода к европейским ценностям, я жалею эту дипломатию", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.По словам Лаврова, европейская дипломатия может считать, что Украина действительно отстаивает европейские ценности, только если европейским дипломатам не докладывают факты того, что реально происходит на Украине.
https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html
https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, шарль мишель, киев, россия, украина, евросовет
В мире, Сергей Лавров, Шарль Мишель, Киев, Россия, Украина, Евросовет
Лавров пожалел европейскую дипломатию
Глава МИД Лавров пожалел дипломатию ЕС, проглатывающую украинские подходы к ценностям