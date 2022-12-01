https://ria.ru/20221201/kurs-1835612088.html

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля - РИА Новости, 01.12.2022

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:14

2022-12-01T16:14

2022-12-01T16:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20221201/aktivy-1835579851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа