https://ria.ru/20221201/kurs-1835612088.html
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля - РИА Новости, 01.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:14
2022-12-01T16:14
2022-12-01T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
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московская биржа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля, евро — до 63,83 рубля