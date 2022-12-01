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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля - РИА Новости, 01.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221201/kurs-1835612088.html
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля - РИА Новости, 01.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:14
2022-12-01T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:14 01.12.2022
 
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 61,15 рубля, евро — до 63,83 рубля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,76 копейки - до 61,1479 рубля, курс евро - на 77,75 копейки, до 63,8279 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 14:59
Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ, пишут СМИ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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