https://ria.ru/20221201/krym-1835449544.html
Туристическая отрасль Крыма запустит новогоднюю кампанию
Туристическая отрасль Крыма запустит новогоднюю кампанию - РИА Новости, 01.12.2022
Туристическая отрасль Крыма запустит новогоднюю кампанию
Отели, санатории, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма запускают совместную рекламную кампанию "Новый год в Крыму как... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:16
2022-12-01T08:16
2022-12-01T08:16
туризм
республика крым
ай-петри
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Отели, санатории, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма запускают совместную рекламную кампанию "Новый год в Крыму как дома", сообщили РИА Новости в пресс-службе минкурортов региона.С 5 декабря на республиканском туристическом портале Крыма Travel Crimea будут собраны все новогодние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, а также предложения по зимнему отдыху в Крыму и способам комфортно добраться на полуостров. В рамках кампании, при поддержке федеральной радиостанции, состоится розыгрыш отдыха в Крыму, сообщили в ведомстве.Более 100 санаториев и гостиниц полуострова уже опубликовали свои новогодние программы. Акционные предложения по раннему бронированию предлагают скидки до 30-40%, напомнили в министерстве курортов и туризма региона.Новый год в Крыму можно будет встретить в новых модульных гостиницах на берегу озера Мангуп в окрестностях древнего города-крепости, на побережье с видом на море, в отелях с новыми теплыми бассейнами под открытым небом - все это в рамках выделенных туротрасли грантов правительства РФ.Во время отдыха можно посетить новые новогодние туристические объекты - гигантские качели на Ай-Петри, популярное Черепашье озеро с оборудованными к нему дорожками, перилами, скамейками, зимний городок на Ай-Петри, новогодние ярмарки и праздничные набережные. Винные парки и фермерские сыродельни, винодельни с историей и устричные хозяйства готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма, отметили в минкурортов.Как сообщили в ведомстве, кампания "Новый год в Крыму как дома" предполагает и заботу о тех, кто в связи с ситуацией не может встретить Новый год с родными - те, кто защищает рубежи страны, также получат из Крыма частичку тепла дома. Так, фермерские сырные хозяйства, кондитерские фабрики, эфиромасличные предприятия уже начали сбор новогодних подарков на передовую линию, а также в детские дома и дома престарелых.
https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, ай-петри, россия
Туризм, Республика Крым, Ай-Петри, Россия
Туристическая отрасль Крыма запустит новогоднюю кампанию
Отели, санатории, музеи и ведомства Крыма запустят новогоднюю кампанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Отели, санатории, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма запускают совместную рекламную кампанию "Новый год в Крыму как дома", сообщили РИА Новости в пресс-службе минкурортов региона.
С 5 декабря на республиканском туристическом портале Крыма Travel Crimea будут собраны все новогодние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, а также предложения по зимнему отдыху в Крыму и способам комфортно добраться на полуостров. В рамках кампании, при поддержке федеральной радиостанции, состоится розыгрыш отдыха в Крыму, сообщили в ведомстве.
Более 100 санаториев и гостиниц полуострова уже опубликовали свои новогодние программы. Акционные предложения по раннему бронированию предлагают скидки до 30-40%, напомнили в министерстве курортов и туризма региона.
Новый год в Крыму можно будет встретить в новых модульных гостиницах на берегу озера Мангуп в окрестностях древнего города-крепости, на побережье с видом на море, в отелях с новыми теплыми бассейнами под открытым небом - все это в рамках выделенных туротрасли грантов правительства РФ
.
Во время отдыха можно посетить новые новогодние туристические объекты - гигантские качели на Ай-Петри
, популярное Черепашье озеро с оборудованными к нему дорожками, перилами, скамейками, зимний городок на Ай-Петри, новогодние ярмарки и праздничные набережные. Винные парки и фермерские сыродельни, винодельни с историей и устричные хозяйства готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма, отметили в минкурортов.
Как сообщили в ведомстве, кампания "Новый год в Крыму как дома" предполагает и заботу о тех, кто в связи с ситуацией не может встретить Новый год с родными - те, кто защищает рубежи страны, также получат из Крыма частичку тепла дома. Так, фермерские сырные хозяйства, кондитерские фабрики, эфиромасличные предприятия уже начали сбор новогодних подарков на передовую линию, а также в детские дома и дома престарелых.