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Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса

Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса - РИА Новости, 01.12.2022

Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал немецкой газете Tagesspiegel о планах Запада насчет окончания кризиса на Украине, в которые входит проведение... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:03

2022-12-01T09:03

2022-12-01T11:07

в мире

дэвид петреус

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал немецкой газете Tagesspiegel о планах Запада насчет окончания кризиса на Украине, в которые входит проведение переговоров с Россией.Журналисты издания оценили отношение Петреуса к заявлениям о необходимости победы Киева любой ценой как скептическое."Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения", — объяснил газете генерал.По его словам, США и Европа продолжат поддерживать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. Кроме того, Петреус пригрозил России продолжением экономического давления.После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Кремлем, но при условии восстановления территориальной целостности страны.При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным, а украинский лидер не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве, в свою очередь, подчеркнули, что Кремль остается открытым к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221201/raskol-1835439832.html

https://ria.ru/20221129/kiev-1834976961.html

https://ria.ru/20221130/rossiya-1835395717.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дэвид петреус, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз