Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко
Аналитик Шульгин: инверсия кривой доходности гособлигаций может быть признаком рецессии
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Многие экономисты рассматривают инверсию кривой доходности гособлигаций как признак скорого наступления рецессии. Это действительно так, но в нынешней ситуации возможны и другие варианты, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Аналитик напомнил, что этот показатель отражает ожидания рынка ставок по гособлигациям. В норме ставки по длинным бумагам выше, чем по коротким, поскольку в них закладываются долгосрочные риски. Инверсия – когда ставки по коротким бумагам выше – означает, что инвесторы ждут замедления экономической активности в стране. А продолжительное снижение активности в экономике, согласно определению Национального бюро экономических исследований США, как раз является рецессией.
На сегодняшний день, отрицательный спред доходностей между американскими облигациями ведет к инверсии кривых в других странах. Шульгин отметил, что в 2023 году в Европе и США рецессия, хоть и "контролируемая", является наиболее вероятным сценарием. Однако в подобном прогнозе проявляется фактор неопределенности – Китай. При росте ВВП страны ниже одного процента "контролируемая" рецессия в Европе и США может и не наступить.
В нынешних условиях факт инверсии не дает стопроцентную гарантию наступления рецессии, добавил Шульгин. Показатель, по мнению экономистов, также может обозначать нормализацию денежно-кредитной политики, заключил аналитик.
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