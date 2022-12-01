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Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко - РИА Новости, 01.12.2022
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Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко
Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко - РИА Новости, 01.12.2022
Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко
Многие экономисты рассматривают инверсию кривой доходности гособлигаций как признак скорого наступления рецессии. Это действительно так, но в нынешней ситуации... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:13
2022-12-01T03:13
экономика
михаил шульгин
сша
европа
китай
в мире
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Многие экономисты рассматривают инверсию кривой доходности гособлигаций как признак скорого наступления рецессии. Это действительно так, но в нынешней ситуации возможны и другие варианты, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Аналитик напомнил, что этот показатель отражает ожидания рынка ставок по гособлигациям. В норме ставки по длинным бумагам выше, чем по коротким, поскольку в них закладываются долгосрочные риски. Инверсия – когда ставки по коротким бумагам выше – означает, что инвесторы ждут замедления экономической активности в стране. А продолжительное снижение активности в экономике, согласно определению Национального бюро экономических исследований США, как раз является рецессией.На сегодняшний день, отрицательный спред доходностей между американскими облигациями ведет к инверсии кривых в других странах. Шульгин отметил, что в 2023 году в Европе и США рецессия, хоть и "контролируемая", является наиболее вероятным сценарием. Однако в подобном прогнозе проявляется фактор неопределенности – Китай. При росте ВВП страны ниже одного процента "контролируемая" рецессия в Европе и США может и не наступить.В нынешних условиях факт инверсии не дает стопроцентную гарантию наступления рецессии, добавил Шульгин. Показатель, по мнению экономистов, также может обозначать нормализацию денежно-кредитной политики, заключил аналитик.
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экономика, михаил шульгин, сша, европа, китай, в мире
Экономика, Михаил Шульгин, США, Европа, Китай, В мире
03:13 01.12.2022
 
Экономист назвал необычный признак того, что кризис уже близко

Аналитик Шульгин: инверсия кривой доходности гособлигаций может быть признаком рецессии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Многие экономисты рассматривают инверсию кривой доходности гособлигаций как признак скорого наступления рецессии. Это действительно так, но в нынешней ситуации возможны и другие варианты, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Аналитик напомнил, что этот показатель отражает ожидания рынка ставок по гособлигациям. В норме ставки по длинным бумагам выше, чем по коротким, поскольку в них закладываются долгосрочные риски. Инверсия – когда ставки по коротким бумагам выше – означает, что инвесторы ждут замедления экономической активности в стране. А продолжительное снижение активности в экономике, согласно определению Национального бюро экономических исследований США, как раз является рецессией.
На сегодняшний день, отрицательный спред доходностей между американскими облигациями ведет к инверсии кривых в других странах. Шульгин отметил, что в 2023 году в Европе и США рецессия, хоть и "контролируемая", является наиболее вероятным сценарием. Однако в подобном прогнозе проявляется фактор неопределенности – Китай. При росте ВВП страны ниже одного процента "контролируемая" рецессия в Европе и США может и не наступить.
В нынешних условиях факт инверсии не дает стопроцентную гарантию наступления рецессии, добавил Шульгин. Показатель, по мнению экономистов, также может обозначать нормализацию денежно-кредитной политики, заключил аналитик.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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ЭкономикаМихаил ШульгинСШАЕвропаКитайВ мире
 
 
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