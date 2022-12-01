https://ria.ru/20221201/koronavirus-1835482401.html
В России за сутки госпитализировали 1311 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1311 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1311 заболевших COVID-19
Более 6,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 58 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:04
2022-12-01T11:04
2022-12-01T11:04
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 6,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 58 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1311 человек, на 2,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение - в 33 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 5865 человек, или на 5,5% больше в сравнении с 30 ноября 2022 года. Выявлено 6785 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1311 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6785 новых случаев COVID-19, выздоровели 5865, умерли 58 человек