https://ria.ru/20221201/kontrol-1835548136.html

ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении

ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.12.2022

ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении

Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:33

2022-12-01T13:33

2022-12-01T13:33

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.Как сообщал во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в скором времени можно ожидать взятия Артемовска в оперативное окружение."В этом (артемовском - ред.) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию – ред.), у нас огневой контроль всех основных дорог. И противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, приходилось маневрировать силами и средствами фактически по полям", - сказал Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".Советник заявил, что потери противника на этом направлении "запредельные". "Там все завалено под Артемовском телами украинских людей", - добавил он.По его словам, есть информация, что украинские войска отводят тяжелую технику из Артемовска и укрепляются на запасных рубежах. "Это была у них вторая линия обороны, они сейчас очень серьезно укрепляются за Артемовском - на своей третьей линии обороны, это делает ее первой, можно сказать. Это говорит о том, что Артемовск они в ближайшее время сдадут, или мы его освободим", - пояснил Кимаковский.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

https://ria.ru/20221201/ataka-1835547213.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф