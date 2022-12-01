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ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/kontrol-1835548136.html
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении
Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:33
2022-12-01T13:33
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.Как сообщал во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в скором времени можно ожидать взятия Артемовска в оперативное окружение."В этом (артемовском - ред.) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию – ред.), у нас огневой контроль всех основных дорог. И противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, приходилось маневрировать силами и средствами фактически по полям", - сказал Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".Советник заявил, что потери противника на этом направлении "запредельные". "Там все завалено под Артемовском телами украинских людей", - добавил он.По его словам, есть информация, что украинские войска отводят тяжелую технику из Артемовска и укрепляются на запасных рубежах. "Это была у них вторая линия обороны, они сейчас очень серьезно укрепляются за Артемовском - на своей третьей линии обороны, это делает ее первой, можно сказать. Это говорит о том, что Артемовск они в ближайшее время сдадут, или мы его освободим", - пояснил Кимаковский.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
https://ria.ru/20221201/ataka-1835547213.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
13:33 01.12.2022
 
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении

В ДНР заявили, что ВС России получили огневой контроль дорог на Артемовском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.
Как сообщал во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в скором времени можно ожидать взятия Артемовска в оперативное окружение.
"В этом (артемовском - ред.) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию – ред.), у нас огневой контроль всех основных дорог. И противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, приходилось маневрировать силами и средствами фактически по полям", - сказал Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".
Советник заявил, что потери противника на этом направлении "запредельные". "Там все завалено под Артемовском телами украинских людей", - добавил он.
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"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему
По его словам, есть информация, что украинские войска отводят тяжелую технику из Артемовска и укрепляются на запасных рубежах. "Это была у них вторая линия обороны, они сейчас очень серьезно укрепляются за Артемовском - на своей третьей линии обороны, это делает ее первой, можно сказать. Это говорит о том, что Артемовск они в ближайшее время сдадут, или мы его освободим", - пояснил Кимаковский.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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