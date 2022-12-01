https://ria.ru/20221201/kontrol-1835548136.html
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении
Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:33
2022-12-01T13:33
2022-12-01T13:33
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные получили огневой контроль на всех основных дорогах на артемовском направлении в ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.Как сообщал во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в скором времени можно ожидать взятия Артемовска в оперативное окружение."В этом (артемовском - ред.) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию – ред.), у нас огневой контроль всех основных дорог. И противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, приходилось маневрировать силами и средствами фактически по полям", - сказал Кимаковский в прямом эфире "Соловьев Live".Советник заявил, что потери противника на этом направлении "запредельные". "Там все завалено под Артемовском телами украинских людей", - добавил он.По его словам, есть информация, что украинские войска отводят тяжелую технику из Артемовска и укрепляются на запасных рубежах. "Это была у них вторая линия обороны, они сейчас очень серьезно укрепляются за Артемовском - на своей третьей линии обороны, это делает ее первой, можно сказать. Это говорит о том, что Артемовск они в ближайшее время сдадут, или мы его освободим", - пояснил Кимаковский.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
https://ria.ru/20221201/ataka-1835547213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России получили огневой контроль всех дорог на Артемовском направлении
В ДНР заявили, что ВС России получили огневой контроль дорог на Артемовском направлении