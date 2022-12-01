https://ria.ru/20221201/komi-1835625110.html

В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево

В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево - РИА Новости, 01.12.2022

В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево

Власти Прилузского района Коми пояснили, почему ель для украшения райцентра к Новому году спилили с мемориальной аллеи памяти участников Великой Отечественной... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:33

2022-12-01T16:33

2022-12-01T16:33

общество

прилузский район

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Власти Прилузского района Коми пояснили, почему ель для украшения райцентра к Новому году спилили с мемориальной аллеи памяти участников Великой Отечественной войны в одном из сел.Ранее жители села Черныш рассказали в соцсетях, что ель, которая росла здесь на аллее памяти участников Великой Отечественный войны, спилили для того, чтобы украсить райцентр к Новому году. По их словам, это произошло без ведома местных жителей, которые остались недовольны действиями сельской администрации.Как рассказала в комментариях к соответствующему посту администрация Прилузского района, в преддверии новогодних праздников ель ежегодно устанавливается на Юбилейной площади села Объячево.Администрация Прилузского района пообещала также благоустроить территорию, где дерево было спилено.

https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html

https://realty.ria.ru/20181218/1548165429.html

прилузский район

республика коми

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, прилузский район, республика коми