https://ria.ru/20221201/komi-1835625110.html
В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево
В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево - РИА Новости, 01.12.2022
В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево
Власти Прилузского района Коми пояснили, почему ель для украшения райцентра к Новому году спилили с мемориальной аллеи памяти участников Великой Отечественной... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:33
2022-12-01T16:33
2022-12-01T16:33
общество
прилузский район
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Власти Прилузского района Коми пояснили, почему ель для украшения райцентра к Новому году спилили с мемориальной аллеи памяти участников Великой Отечественной войны в одном из сел.Ранее жители села Черныш рассказали в соцсетях, что ель, которая росла здесь на аллее памяти участников Великой Отечественный войны, спилили для того, чтобы украсить райцентр к Новому году. По их словам, это произошло без ведома местных жителей, которые остались недовольны действиями сельской администрации.Как рассказала в комментариях к соответствующему посту администрация Прилузского района, в преддверии новогодних праздников ель ежегодно устанавливается на Юбилейной площади села Объячево.Администрация Прилузского района пообещала также благоустроить территорию, где дерево было спилено.
https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html
https://realty.ria.ru/20181218/1548165429.html
прилузский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, прилузский район, республика коми
Общество, Прилузский район, Республика Коми
В Коми рассказали о скандале с выбором новогодней ели в селе Объячево
Власти района Коми пояснили, почему к Новому году поставили ель, спиленную у мемориала
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости.
Власти Прилузского района Коми пояснили
, почему ель для украшения райцентра к Новому году спилили с мемориальной аллеи памяти участников Великой Отечественной войны в одном из сел.
Ранее жители села Черныш рассказали в соцсетях, что ель, которая росла здесь на аллее памяти участников Великой Отечественный войны, спилили для того, чтобы украсить райцентр к Новому году. По их словам, это произошло без ведома местных жителей, которые остались недовольны действиями сельской администрации.
Как рассказала в комментариях к соответствующему посту администрация Прилузского района, в преддверии новогодних праздников ель ежегодно устанавливается на Юбилейной площади села Объячево.
"Дерево было отобрано по следующим критериям: ель является переросшей и представляет угрозу падения на центральную проезжую дорогу села Черныш… Взамен спиленного дерева будут высажены новые деревья", - информируют районные власти.
Администрация Прилузского района пообещала также благоустроить территорию, где дерево было спилено.