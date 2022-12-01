https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html

В прокате победитель Канн: как "Треугольник печали" высмеивает богачей

В прокате победитель Канн: как "Треугольник печали" высмеивает богачей - РИА Новости, 01.12.2022

В прокате победитель Канн: как "Треугольник печали" высмеивает богачей

Провокационный фильм "Треугольник печали", получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, выходит в российский прокат. Режиссер Рубен Эстлунд... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:09

ларс фон триер

ксавье долан

аристотель онассис

канны

каннский кинофестиваль

культура

вуди харрельсон

оскар (премия)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Провокационный фильм "Треугольник печали", получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, выходит в российский прокат. Режиссер Рубен Эстлунд иронизирует над одержимостью богатством и красотой, цитирует Маркса, шутит над русским олигархом и инфлюенсерами. О том, почему эту кинокартину стоит смотреть, — в материале РИА Новости.Что такое на самом деле "треугольник печали"Эстлунд — новый любимчик в Каннах, наряду с Ларсом фон Триером и Ксавье Доланом. Первый раз он завоевал золото на Лазурном Берегу в 2018-м с картиной "Квадрат", где критиковал двуличность современного искусства. А в новом фильме высмеивает все общество и мир моды, в частности. Можно подумать, что в названии ленты замаскирована отсылка к Бермудскому треугольнику: по сюжету круизный лайнер терпит крушение и его пассажиры оказываются на необитаемом острове.На самом деле "треугольником печали" называется подвижная область между бровей, ярче всего выражающая эмоции. Туда делают инъекции ботокса, что меняет мимику. В фильме такое противопоставление внутреннего и внешнего играет важную роль.В этой кинокартине три главы. В первой зрителям представляют главных героев, это пара моделей — Яя и Карл. Она — звезда подиумов, а он постоянно ходит по кастингам, надеясь получить работу.Карла и других кандидатов просят показать, как они владеют "треугольником печали". Для элитного бренда надо быть недоступным, хмуро смотреть в камеру. А для демократичной марки — изображать радость, открытые улыбки.Яя еще и инфлюенсер, поэтому ее приглашают в круиз на элитной яхте. На судне они с Карлом (он постоянно фотографирует ее для соцсетей) присоединяются к другим колоритным персонажам.Русский капиталист, американский коммунистВо второй главе — круиз. Кстати, элитный лайнер — это яхта "Кристина О", принадлежавшая Аристотелю Онассису и Джеки Кеннеди. А фильм превращается в настоящую комедию масок.Капитан — пьющий американец-коммунист Томас (невероятно карикатурный и запоминающийся Вуди Харрельсон). Вместо Коломбины — энергичная стюардесса Пола. За "люкс" отвечают русский олигарх и бизнесмен Дмитрий с женой — он поднялся на торговле навоза. Еще есть пожилая пара британских богачей Уинстон и Клементина (как супруги Черчилль), их бизнес — продажа ручных гранат. Обвешанная драгоценностями престарелая элита наслаждается отдыхом, инфлюенсеры позируют на солнце, в ресторане, чтобы "собирать лайки", обслуживающий персонал выполняет любые пожелания гостей — под динамичные поп-треки вроде "Lady" ("Hear Me Tonight") Modjo.Но яхта попадает в шторм, и все в прямом и переносном смыслах идет вверх дном. Капитан, запершись в каюте, по громкой связи цитирует Маркса, богатые пассажиры страдают морской болезнью. Язвительность режиссера нельзя не отметить — эта сцена длится нестерпимо долго. Тональность меняется — с танцевальных ритмов на "New Noise" шведских панк-рокеров Refused.Судно терпит крушение, элита попадает на остров. И в третьей части картины камера наблюдает за поведением людей в необычных обстоятельствах.Неприспособленным к быту олигархам приходится подчиняться уборщице. Она приструнила тунеядцев — и островное мини-общество трансформируется из капитализма в матриархат.Фильм вызывает разные эмоции. Смех сменяется задумчивостью: а не вели ли бы мы себя так же?Абсурд на кораблеКажется, что Эстлунду настолько понравилась собственная картина, что он смакует детали. Иногда слишком затянуто. Диалог Карла и Яи о том, кому платить за ужин, никак не кончается. Они спорят за столом ресторана, в такси, лифте и гостиничном номере. Можно было бы оправдать такой ход попыткой подискутировать о современной маскулинности, но никаких выводов зритель не дождется.Так же с цитированием Маркса, постоянными упоминаниями Дмитрия о том, что он разбогател благодаря навозу. Безусловно, у Эстлунда, восхищающегося Роем Андерссоном и Ларсом фон Триером, к шестому фильму выработался собственный режиссерский почерк. Он виртуозно обыгрывает неловкие диалоги, напоминает о двойных стандартах, меланхолично показывает лицемерие и несправедливость общества. Умеет за секунду менять настроение сцены на противоположное, а смех трансформировать в задумчивость.Зачастую его дотошность доходит до абсурда. Но зрителям нравится. Точно можно сказать: у Эстлунда получилась яркая бунтарская сатира, которую стоит посмотреть.

https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

канны

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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