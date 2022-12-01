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Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны
Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны - РИА Новости, 01.12.2022
Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны
Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:54
2022-12-01T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
виталий кличко
киев
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления, заявил мэр города Виталий Кличко.При этом Кличко заметил, что обустраиваемые властями "пункты несокрушимости", в которых жители могут обогреться и зарядить телефоны, не являются панацеей и не смогут спасти всех. Однако об эвакуации города по-прежнему речи не идет, заверил мэр, попросту потому, что в соседних регионах ситуация может быть не лучше."Эвакуировать куда? Такая же ситуация и в остальных городах", - заявил Кличко.Поэтому мэр в очередной раз призвал горожан подготовить запасы технической и питьевой воды, пищи, а также рассмотреть варианты переезда за город.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Киев, Украина
23:54 01.12.2022
 
Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны

Кличко: Киев может лишиться тепла и воды до весны, если хотя бы на день лишится отопления

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Если в течение 24 часов с температурой минус 5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно", - заявил Кличко во время выступления на Киевском форуме безопасности.
При этом Кличко заметил, что обустраиваемые властями "пункты несокрушимости", в которых жители могут обогреться и зарядить телефоны, не являются панацеей и не смогут спасти всех. Однако об эвакуации города по-прежнему речи не идет, заверил мэр, попросту потому, что в соседних регионах ситуация может быть не лучше.
"Эвакуировать куда? Такая же ситуация и в остальных городах", - заявил Кличко.
Поэтому мэр в очередной раз призвал горожан подготовить запасы технической и питьевой воды, пищи, а также рассмотреть варианты переезда за город.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВиталий КличкоКиевУкраина
 
 
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