https://ria.ru/20221201/kiev-1835744024.html

Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны

Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны - РИА Новости, 01.12.2022

Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны

Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:54

2022-12-01T23:54

2022-12-01T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

виталий кличко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления, заявил мэр города Виталий Кличко.При этом Кличко заметил, что обустраиваемые властями "пункты несокрушимости", в которых жители могут обогреться и зарядить телефоны, не являются панацеей и не смогут спасти всех. Однако об эвакуации города по-прежнему речи не идет, заверил мэр, попросту потому, что в соседних регионах ситуация может быть не лучше."Эвакуировать куда? Такая же ситуация и в остальных городах", - заявил Кличко.Поэтому мэр в очередной раз призвал горожан подготовить запасы технической и питьевой воды, пищи, а также рассмотреть варианты переезда за город.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина