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В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:56

2022-12-01T17:56

2022-12-01T17:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня, сообщается в Telegram-канале МВД региона."За прошедший месяц правоохранители задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", - говорится в сообщении по итогам работы полиции за ноябрь.Всего сотрудниками полиции в ноябре 2022 года на территории Херсонской области зарегистрировано 770 правонарушений и 38 преступлений. Из незаконного оборота изъято 114 единиц оружия, из них 7 автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатометов и 73 единицы охотничьих ружей и оружия самообороны.Также изъято более 67 тысяч 500 единиц боеприпасов, в том числе около 1 тысячи снарядов и мин, 210 зарядов к гранатомётам, 813 гранат, 27 взрывателей, более 61 тысячи 200 патронов к нарезному оружию, 4 тысячи 400 патронов к охотничьим ружьям и оружию самообороны и более 3 килограммов пороха, помимо этого изъято 10,5 кг взрывчатых веществ, сообщили в МВД.

https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр