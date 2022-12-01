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В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:56
2022-12-01T17:56
2022-12-01T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня, сообщается в Telegram-канале МВД региона."За прошедший месяц правоохранители задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", - говорится в сообщении по итогам работы полиции за ноябрь.Всего сотрудниками полиции в ноябре 2022 года на территории Херсонской области зарегистрировано 770 правонарушений и 38 преступлений. Из незаконного оборота изъято 114 единиц оружия, из них 7 автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатометов и 73 единицы охотничьих ружей и оружия самообороны.Также изъято более 67 тысяч 500 единиц боеприпасов, в том числе около 1 тысячи снарядов и мин, 210 зарядов к гранатомётам, 813 гранат, 27 взрывателей, более 61 тысячи 200 патронов к нарезному оружию, 4 тысячи 400 патронов к охотничьим ружьям и оружию самообороны и более 3 килограммов пороха, помимо этого изъято 10,5 кг взрывчатых веществ, сообщили в МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Херсонской области за месяц задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ