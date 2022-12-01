Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/kherson-1835676553.html
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:56
2022-12-01T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня, сообщается в Telegram-канале МВД региона."За прошедший месяц правоохранители задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", - говорится в сообщении по итогам работы полиции за ноябрь.Всего сотрудниками полиции в ноябре 2022 года на территории Херсонской области зарегистрировано 770 правонарушений и 38 преступлений. Из незаконного оборота изъято 114 единиц оружия, из них 7 автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатометов и 73 единицы охотничьих ружей и оружия самообороны.Также изъято более 67 тысяч 500 единиц боеприпасов, в том числе около 1 тысячи снарядов и мин, 210 зарядов к гранатомётам, 813 гранат, 27 взрывателей, более 61 тысячи 200 патронов к нарезному оружию, 4 тысячи 400 патронов к охотничьим ружьям и оружию самообороны и более 3 килограммов пороха, помимо этого изъято 10,5 кг взрывчатых веществ, сообщили в МВД.
https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, херсонская область , украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:56 01.12.2022
 
В Херсонской области задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Херсонской области за месяц задержали восьмерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в ноябре в Херсонской области восемь подозреваемых в пособничестве диверсионным группам украинских войск и корректировщиков огня, сообщается в Telegram-канале МВД региона.
"За прошедший месяц правоохранители задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", - говорится в сообщении по итогам работы полиции за ноябрь.
Всего сотрудниками полиции в ноябре 2022 года на территории Херсонской области зарегистрировано 770 правонарушений и 38 преступлений. Из незаконного оборота изъято 114 единиц оружия, из них 7 автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатометов и 73 единицы охотничьих ружей и оружия самообороны.
Также изъято более 67 тысяч 500 единиц боеприпасов, в том числе около 1 тысячи снарядов и мин, 210 зарядов к гранатомётам, 813 гранат, 27 взрывателей, более 61 тысячи 200 патронов к нарезному оружию, 4 тысячи 400 патронов к охотничьим ружьям и оружию самообороны и более 3 килограммов пороха, помимо этого изъято 10,5 кг взрывчатых веществ, сообщили в МВД.
Сотрудники спецназа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала