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Лавров оценил профессиональные качества экс-госсекретаря США Джона Керри - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров оценил профессиональные качества экс-госсекретаря США Джона Керри
Лавров оценил профессиональные качества экс-госсекретаря США Джона Керри - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров оценил профессиональные качества экс-госсекретаря США Джона Керри
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров с нынешними представителями Запада, заявил, что результата можно достичь, когда вторая... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:56
2022-12-01T14:56
джон керри
сша
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров с нынешними представителями Запада, заявил, что результата можно достичь, когда вторая сторона настроена именно на конструктивное взаимодействие, а не на подавление собеседника. Таким настоящим партнером по диалогу был бывший госсекретарь США Джон Керри, подчеркнул министр."Когда ты понимаешь, что человек нацелен на компромисс, тогда результат получается. Приведу вам пример, когда госсекретарем США был Джон Керри, я с ним общался дольше и чаще, чем с кем бы то ни было из наших партнеров, включая даже наших ближайших соседей. Более 50 раз мы встречались или, в основном, говорили по телефону ежегодно. И вот я видел в Джоне человека, который искренне заинтересован в результате и, который готов, чтобы этот результат был не односторонним - американским, а общим, и помогал бы нам проблемы решать сообща", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.В качестве примера министр привел договоренности между Москвой и Вашингтоном по химическому разоружению Сирии и по каналу деконфликтинга между военными США и России в САР. Обе они были достигнуты в ходе его многочасовых встреч с Джоном Керри."На переговоры нужно настраиваться не с задачей подавить противника, а с задачей через уважительный диалог достичь результата", - заключил министр.
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джон керри, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Джон Керри, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
14:56 01.12.2022
 
Лавров оценил профессиональные качества экс-госсекретаря США Джона Керри

Лавров назвал Керри настроенным на результат человеком, с которым можно было работать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров с нынешними представителями Запада, заявил, что результата можно достичь, когда вторая сторона настроена именно на конструктивное взаимодействие, а не на подавление собеседника. Таким настоящим партнером по диалогу был бывший госсекретарь США Джон Керри, подчеркнул министр.
"Когда ты понимаешь, что человек нацелен на компромисс, тогда результат получается. Приведу вам пример, когда госсекретарем США был Джон Керри, я с ним общался дольше и чаще, чем с кем бы то ни было из наших партнеров, включая даже наших ближайших соседей. Более 50 раз мы встречались или, в основном, говорили по телефону ежегодно. И вот я видел в Джоне человека, который искренне заинтересован в результате и, который готов, чтобы этот результат был не односторонним - американским, а общим, и помогал бы нам проблемы решать сообща", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
В качестве примера министр привел договоренности между Москвой и Вашингтоном по химическому разоружению Сирии и по каналу деконфликтинга между военными США и России в САР. Обе они были достигнуты в ходе его многочасовых встреч с Джоном Керри.
"На переговоры нужно настраиваться не с задачей подавить противника, а с задачей через уважительный диалог достичь результата", - заключил министр.
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Джон КерриСШАРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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