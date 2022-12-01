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В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона - РИА Новости, 01.12.2022
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В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона
В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона - РИА Новости, 01.12.2022
В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона
Инновационное производство по выпуску антибактериальной упаковки из макулатуры для увеличения срока хранения продуктов питания открыли в Кузбассе, старт... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:33
2022-12-01T13:01
экономика
сергей цивилев
россия
кемерово
технологии
мсп банк
фонд развития промышленности
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Инновационное производство по выпуску антибактериальной упаковки из макулатуры для увеличения срока хранения продуктов питания открыли в Кузбассе, старт производству дал губернатор Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства региона."Инновационное производство, созданное на базе завода "Кузбасский СКАРАБЕЙ", позволит перерабатывать для вторичного использования 120 тысяч тонн макулатуры в год... Из вторсырья завод будет выпускать не имеющую аналогов в России антибактериальную бумагу (АББ) для упаковки пищевой и сельскохозяйственной продукции. Высокие барьерные свойства АББ позволяют на 10-15% сократить потери производителей и ритейлеров от порчи продукции при хранении и транспортировке", – говорится в сообщении."Сегодня мы открываем первую очередь завода, который построен по самым современным технологиям и разработкам ученых региона. Кузбасс ежегодно производит порядка 1 миллиона тонн отходов, из этой массы 20% — бумага и картон, которые необходимо перерабатывать для вторичного использования. Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Глава региона отметил, что запуск завода даст толчок развитию машиностроительной отрасли, поскольку технологический процесс изготовления антибактериальной бумаги требует регулярной замены валов и других деталей оборудования. По распоряжению губернатора выпуск этой продукции будет в кратчайшие сроки освоен на машиностроительных предприятиях Кузбасса.Отмечается, что на предприятии создано 119 новых рабочих мест. Налоговые отчисления достигнут 800 миллионов рублей в год.Подчеркивается, что бумага с антибактериальной пропиткой — импортозамещающая продукция. Использование кемеровской антибактериальной бумаги позволит сделать продукцию доступнее для потребителей.Реализация инвестиционного проекта стоимостью 2,9 миллиарда рублей стала возможной благодаря комплексной поддержке группы ВЭБ.РФ, Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП), МСП Банка, а также регионального Фонда развития промышленности, Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса и правительства региона.Для привлечения на предприятия "Кузбасского Скарабея" молодых специалистов принято решение о совместном проекте города Кемерово и правительства Кузбасса по строительству жилья для сотрудников."Кузбасский СКАРАБЕЙ" — якорный резидент индустриального парка "Западный", ориентированного на размещение предприятий по утилизации твердых коммунальных отходов. Производства по переработке различных видов ТКО смогут работать в кооперации с основным резидентом, а специально созданная на территории парка инженерная инфраструктура поможет быстрому старту новых производств.
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экономика, сергей цивилев, россия, кемерово, технологии, мсп банк, фонд развития промышленности, кемеровская область
Экономика, Сергей Цивилев, Россия, Кемерово, Технологии, МСП Банк, Фонд развития промышленности, Кемеровская область
12:33 01.12.2022 (обновлено: 13:01 01.12.2022)
 
В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона

В Кузбассе открыли производство по выпуску антибактериального картона из макулатуры

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОткрытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
Открытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Открытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Инновационное производство по выпуску антибактериальной упаковки из макулатуры для увеличения срока хранения продуктов питания открыли в Кузбассе, старт производству дал губернатор Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Инновационное производство, созданное на базе завода "Кузбасский СКАРАБЕЙ", позволит перерабатывать для вторичного использования 120 тысяч тонн макулатуры в год... Из вторсырья завод будет выпускать не имеющую аналогов в России антибактериальную бумагу (АББ) для упаковки пищевой и сельскохозяйственной продукции. Высокие барьерные свойства АББ позволяют на 10-15% сократить потери производителей и ритейлеров от порчи продукции при хранении и транспортировке", – говорится в сообщении.
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"Сегодня мы открываем первую очередь завода, который построен по самым современным технологиям и разработкам ученых региона. Кузбасс ежегодно производит порядка 1 миллиона тонн отходов, из этой массы 20% — бумага и картон, которые необходимо перерабатывать для вторичного использования. Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Глава региона отметил, что запуск завода даст толчок развитию машиностроительной отрасли, поскольку технологический процесс изготовления антибактериальной бумаги требует регулярной замены валов и других деталей оборудования. По распоряжению губернатора выпуск этой продукции будет в кратчайшие сроки освоен на машиностроительных предприятиях Кузбасса.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОткрытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
Открытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Открытие инновационного производства по выпуску антибактериальной упаковки в Кемеровской области
Отмечается, что на предприятии создано 119 новых рабочих мест. Налоговые отчисления достигнут 800 миллионов рублей в год.
Подчеркивается, что бумага с антибактериальной пропиткой — импортозамещающая продукция. Использование кемеровской антибактериальной бумаги позволит сделать продукцию доступнее для потребителей.
Реализация инвестиционного проекта стоимостью 2,9 миллиарда рублей стала возможной благодаря комплексной поддержке группы ВЭБ.РФ, Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП), МСП Банка, а также регионального Фонда развития промышленности, Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса и правительства региона.
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Для привлечения на предприятия "Кузбасского Скарабея" молодых специалистов принято решение о совместном проекте города Кемерово и правительства Кузбасса по строительству жилья для сотрудников.
"Кузбасский СКАРАБЕЙ" — якорный резидент индустриального парка "Западный", ориентированного на размещение предприятий по утилизации твердых коммунальных отходов. Производства по переработке различных видов ТКО смогут работать в кооперации с основным резидентом, а специально созданная на территории парка инженерная инфраструктура поможет быстрому старту новых производств.
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