https://ria.ru/20221201/kair-1835679456.html
Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы
Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы - РИА Новости, 01.12.2022
Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы
Аэропорт "Сфинкс", расположенный недалеко от Гизы к западу от Каира, в четверг отправил первый международный рейс – в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:32
2022-12-01T19:32
2022-12-01T19:32
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Аэропорт "Сфинкс", расположенный недалеко от Гизы к западу от Каира, в четверг отправил первый международный рейс – в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в управляющей компании Egyptian Airports Company (EAC)."Компания-лоукостер Air Cairo отправила в четверг из аэропорта "Сфинкс" первый рейс в Джидду в Саудовской Аравии. На борту вылетевшего в 10.00 по местному времени (11.00 мск) самолета Airbus A320 были 180 пассажиров", - уточнили в компании.На первом этапе Air Cairo планирует отправлять по два рейса из аэропорта "Сфинкс" в Эр-Рияд и Джидду. После открытия Большого Египетского музея возле пирамид компания рассчитывает расширить географию полетов, охватив в том числе европейские страны.В ноябре аэропорт начал функционировать, обслуживая внутренние рейсы в Шарм-эш-Шейх, Луксор и Асуан.Министр гражданской авиации Мухаммад Аббас ранее заявил, что расположенный недалеко от пирамид Гизы аэропорт будет способствовать увеличению туристических потоков в Египет.После завершения работ аэропорт способен пропускать до 900 пассажиров в час, он оборудован четырьмя телетрапами, тремя багажными каруселями, 13 аппаратами рентгена, а взлетная полоса вмещает восемь самолетов.Сданный в эксплуатацию в 2019 году "Сфинкс" ранее работал в тестовом режиме, обслуживая внутренние рейсы национального авиаперевозчика Египта EgyptAir. Затем власти занялись расширением воздушной гавани и улучшением уровня предоставляемых услуг, теперь его пропускная способность увеличена до 1,2 миллиона пассажиров в год.По мнению египетских авиационных властей, новая воздушная гавань позволит снизить загруженность международного аэропорта Каира.
https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, каир (город), гиза, саудовская аравия, egyptair, airbus a320, новости - туризм, туристы, египет
Туризм, Туризм, Каир (город), Гиза, Саудовская Аравия, EgyptAir, Airbus A320, Новости - Туризм, туристы, Египет
Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы
Аэропорт "Сфинкс" в Египте отправил первый международный рейс в Саудовскую Аравию
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Аэропорт "Сфинкс", расположенный недалеко от Гизы к западу от Каира, в четверг отправил первый международный рейс – в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в управляющей компании Egyptian Airports Company (EAC).
"Компания-лоукостер Air Cairo отправила в четверг из аэропорта "Сфинкс" первый рейс в Джидду в Саудовской Аравии. На борту вылетевшего в 10.00 по местному времени (11.00 мск) самолета Airbus A320 были 180 пассажиров", - уточнили в компании.
На первом этапе Air Cairo планирует отправлять по два рейса из аэропорта "Сфинкс" в Эр-Рияд и Джидду. После открытия Большого Египетского музея возле пирамид компания рассчитывает расширить географию полетов, охватив в том числе европейские страны.
В ноябре аэропорт начал функционировать, обслуживая внутренние рейсы в Шарм-эш-Шейх, Луксор и Асуан.
Министр гражданской авиации Мухаммад Аббас ранее заявил, что расположенный недалеко от пирамид Гизы аэропорт будет способствовать увеличению туристических потоков в Египет.
После завершения работ аэропорт способен пропускать до 900 пассажиров в час, он оборудован четырьмя телетрапами, тремя багажными каруселями, 13 аппаратами рентгена, а взлетная полоса вмещает восемь самолетов.
Сданный в эксплуатацию в 2019 году "Сфинкс" ранее работал в тестовом режиме, обслуживая внутренние рейсы национального авиаперевозчика Египта EgyptAir. Затем власти занялись расширением воздушной гавани и улучшением уровня предоставляемых услуг, теперь его пропускная способность увеличена до 1,2 миллиона пассажиров в год.
По мнению египетских авиационных властей, новая воздушная гавань позволит снизить загруженность международного аэропорта Каира.