https://ria.ru/20221201/kair-1835679456.html

Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы

Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы - РИА Новости, 01.12.2022

Из второго аэропорта Каира запустили международные рейсы

Аэропорт "Сфинкс", расположенный недалеко от Гизы к западу от Каира, в четверг отправил первый международный рейс – в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:32

2022-12-01T19:32

2022-12-01T19:32

туризм

туризм

каир (город)

гиза

саудовская аравия

egyptair

airbus a320

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23364f44642e3a2c3ca05c2870bdf13e.jpg

КАИР, 1 дек - РИА Новости. Аэропорт "Сфинкс", расположенный недалеко от Гизы к западу от Каира, в четверг отправил первый международный рейс – в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в управляющей компании Egyptian Airports Company (EAC)."Компания-лоукостер Air Cairo отправила в четверг из аэропорта "Сфинкс" первый рейс в Джидду в Саудовской Аравии. На борту вылетевшего в 10.00 по местному времени (11.00 мск) самолета Airbus A320 были 180 пассажиров", - уточнили в компании.На первом этапе Air Cairo планирует отправлять по два рейса из аэропорта "Сфинкс" в Эр-Рияд и Джидду. После открытия Большого Египетского музея возле пирамид компания рассчитывает расширить географию полетов, охватив в том числе европейские страны.В ноябре аэропорт начал функционировать, обслуживая внутренние рейсы в Шарм-эш-Шейх, Луксор и Асуан.Министр гражданской авиации Мухаммад Аббас ранее заявил, что расположенный недалеко от пирамид Гизы аэропорт будет способствовать увеличению туристических потоков в Египет.После завершения работ аэропорт способен пропускать до 900 пассажиров в час, он оборудован четырьмя телетрапами, тремя багажными каруселями, 13 аппаратами рентгена, а взлетная полоса вмещает восемь самолетов.Сданный в эксплуатацию в 2019 году "Сфинкс" ранее работал в тестовом режиме, обслуживая внутренние рейсы национального авиаперевозчика Египта EgyptAir. Затем власти занялись расширением воздушной гавани и улучшением уровня предоставляемых услуг, теперь его пропускная способность увеличена до 1,2 миллиона пассажиров в год.По мнению египетских авиационных властей, новая воздушная гавань позволит снизить загруженность международного аэропорта Каира.

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

каир (город)

гиза

саудовская аравия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, каир (город), гиза, саудовская аравия, egyptair, airbus a320, новости - туризм, туристы, египет