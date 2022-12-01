https://ria.ru/20221201/ispaniya-1835492508.html

В Испании обнаружили еще одну посылку с бомбой

В Испании обнаружили еще одну посылку с бомбой - РИА Новости, 01.12.2022

В Испании обнаружили еще одну посылку с бомбой

Агенты службы безопасности Испании обнаружили еще одну посылку с бомбой, отправленную по почте на авиабазу Торрехон-де-Ардос под Мадридом, пишет газета El Mundo РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:30

2022-12-01T11:30

2022-12-01T13:54

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МАДРИД, 1 дек — РИА Новости. Агенты службы безопасности Испании обнаружили еще одну посылку с бомбой, отправленную по почте на авиабазу Торрехон-де-Ардос под Мадридом, пишет газета El Mundo с ссылкой на Министерство внутренних дел страны.Подозрительный конверт обнаружили на военном объекте между 3:00 и 4:00 утра. Анализ показал, что внутри него может находиться взрывоопасный механизм. Об инциденте уведомили Гражданскую гвардию и Национальную полицию.Накануне подобные посылки поступили в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza, расположенную в городе Сарагоса.Как сообщила газета 20 Minutos со ссылкой на источники, открывший конверт со взрывчаткой сотрудник украинского диппредставительства получил легкие ранения. ЧП произошло около 13:00 (15:00 мск), в это же время в полицию поступил сигнал о возгорании в посольстве.Район, где находится диппредставительство, оцепили. На место происшествия выехали саперы из спецподразделения Tedax и другие силы полиции.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE сообщило, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве, инцидент будут расследовать как возможный теракт.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

https://ria.ru/20221130/posolstva-1835345069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, мадрид, сарагоса