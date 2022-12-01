https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835433881.html

В России вступил в силу новый закон об иноагентах

В России вступил в силу новый закон об иноагентах - РИА Новости, 01.12.2022

В России вступил в силу новый закон об иноагентах

Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:20

2022-12-01T00:20

2022-12-01T00:31

общество

андрей климов

россия

иноагенты

совет федерации рф

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря.Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования."Иностранное влияние" в законе определено как "предоставление иностранным источником поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и/или иными способами". Поддержкой может быть, в частности, финансирование или оказание организационно-методической, научно-технической помощи, а также "помощи в иных формах".Иностранными источниками закон с 1 декабря признает, в частности, зарубежные государства, власти иностранных государств, международные и иностранные организации, иностранных граждан, а также иностранные структуры без образования юридического лица. Кроме того, источником будет считаться российский гражданин или юрлицо, являющиеся посредниками при передаче иностранного финансирования.В законе указывается, что деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании.Кто не может быть признан иностранным агентомСогласно закону, иностранными агентами не могут быть признаны органы публичной власти, государственные компании и корпорации, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также подконтрольные им лица.В этот список, кроме того, попадают религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, если все они зарегистрированы в установленном законом порядке.Запреты для иноагентовСогласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут поводить массовые мероприятия у ряда мест, включая органы государственной власти, служить в МВД, заниматься образованием детей. Им также теперь запрещены сделки с политическими партиями, на них распространится невозможность нахождения на гражданской службе. Так, сотрудники МВД в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иностранные агенты не могут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.Иноагентам в том числе запрещено преподавать в государственных образовательных организациях, принимать участие в закупках, получать государственную финансовую поддержку или применять упрощенную систему налогообложения.Иностранный агент также не вправе эксплуатировать значимые объекты критической информационной инфраструктуры и заниматься обеспечением безопасности таких объектов.Обязанности иноагентовИностранный агент обязан сообщать о наличии подобного статуса в уполномоченный орган государственной власти, а также своим учредителям, бенефициарам и работникам. Все материалы, публикуемые иноагентом, в том числе через СМИ и в интернете, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. Она должна быть на русском языке, ее размер должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала. А указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, если его нет, то перед началом материала. Продолжительность демонстрации маркировки в аудио- или видеоматериале в начале трансляции должна составлять не менее 15 секунд.Юрлица, включенные в реестры иноагентов Минюста, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов средств, полученных от иностранных источников.Иноагенты также должны ежегодно отчитываться об иностранном финансировании, иностранных источниках, о своей деятельности и даже предоставлять информацию, какие мероприятия или программы не производились. Информация должна содержать цели работы, адрес руководящей конторы, через которую проходит связь с иностранным агентом. А также о получении организационно-методической или научно-технической помощи.Иноагентов объединят в единый реестрСейчас министерство юстиции РФ ведет четыре реестра, куда включают иностранных агентов. Это реестр НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО. Предполагается, что с 1 декабря всех иноагентов внесут в единый реестр. Кроме того, должен быть сформирован реестр граждан и юрлиц, аффилированных с иноагентами. При этом на них не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.Закон актуаленГлава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что вступление в силу с 1 декабря закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, весьма актуально, что подтверждает и заявление замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу о готовности вербовать тех, кто не согласен с российской спецоперацией.Сенатор полагает, что документ позволит ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб суверенитету и территориальной целостности России, ослабить ее политическую систему.Климов подчеркнул, что парламентарии намерены решать все вопросы системно и не следует торопиться с принятием новых законодательных изменений. По мнению главы комиссии, сначала нужно посмотреть, как будет работать закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Отраслевые законыКлимов также отмечал, что парламентариям необходимо принять изменения в отраслевое законодательство по иноагентам в развитие базового закона, что и было сделано.Совет Федерации 30 ноября одобрил закон об изменениях в соответствующие законы, который предусматривает, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних. После вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел, а также таможенных органов в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.

https://ria.ru/20221129/inoagent-1834970261.html

https://ria.ru/20221129/inoagenty-1835046082.html

https://ria.ru/20221124/inoagenty-1833927605.html

https://ria.ru/20221129/inoagent-1834970261.html

https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html

https://ria.ru/20221128/fond-1834707351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей климов, россия, иноагенты, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру)