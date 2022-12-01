Индия заявила о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
Глава МИД Индии Багчи заявил о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек – РИА Новости. Индия намерена работать с Россией в рамках своего председательства в G20, заявил представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи в ходе брифинга в четверг.
Индия с 1 декабря принимает председательство в G20. Индия будет председательствовать в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.
"Я думаю, вы бы услышали этот тон от всех, кто в целом говорил о G20, а именно о том, что это важная группа. Она работает на важном принципе консенсуса. И как председатель, наши усилия направлены на достижение консенсуса, и мы пытались сделать это на заключительных этапах саммита на Бали, и я думаю, что это было бы попыткой. Я думаю, вы слышали это от премьер-министра, вы слышали это от министра иностранных дел и других лидеров. С этой точки зрения, таков наш подход. Россия является членом G20. И, следовательно, мы ожидали бы, что они будут участвовать в этих процессах", - заявил Багчи, отвечая на вопрос об участии России в мероприятиях G20 во время председательства Индии в группе.
Он отметил, что группа G20 "должна выступать единым голосом, особенно по важным вопросам, которые влияют на мир, и мы, безусловно, также сосредоточимся на вопросах, которые влияют на развивающийся мир, Глобальный Юг, особенно оказывают влияние на продукты питания, топливо, удобрения".
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