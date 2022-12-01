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Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента
Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента - РИА Новости, 01.12.2022
Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации цен на газ в России на 8,5% с 1 декабря, следует из... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:32
2022-12-01T20:32
2022-12-01T20:45
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
газпром
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации цен на газ в России на 8,5% с 1 декабря, следует из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации.В начале ноября ФАС предложила с 1 декабря повысить на 8,5% регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей - как для промышленности, так и для населения.Минэкономразвития в сентябре сообщало, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, тарифы на газ для промышленности и населения вырастут на 8,5%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), газпром
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Газпром
20:32 01.12.2022 (обновлено: 20:45 01.12.2022)
Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента
Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента с 1 декабря