https://ria.ru/20221201/indeksatsiya-1835720246.html

Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента

Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента - РИА Новости, 01.12.2022

Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен на газ на 8,5 процента

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации цен на газ в России на 8,5% с 1 декабря, следует из... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:32

2022-12-01T20:32

2022-12-01T20:45

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

газпром

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации цен на газ в России на 8,5% с 1 декабря, следует из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации.В начале ноября ФАС предложила с 1 декабря повысить на 8,5% регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей - как для промышленности, так и для населения.Минэкономразвития в сентябре сообщало, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, тарифы на газ для промышленности и населения вырастут на 8,5%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), газпром