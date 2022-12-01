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Эксперт рассказала, как правильно выбирать и хранить икру
Эксперт рассказала, как правильно выбирать и хранить икру - РИА Новости, 01.12.2022
Эксперт рассказала, как правильно выбирать и хранить икру
Некоторые россияне предпочитают заранее покупать икру к праздникам, не дожидаясь сезонного подорожания. Можно ли долго хранить этот деликатес, объяснила в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T02:15
2022-12-01T02:15
2022-12-01T02:15
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Некоторые россияне предпочитают заранее покупать икру к праздникам, не дожидаясь сезонного подорожания. Можно ли долго хранить этот деликатес, объяснила в интервью радио Sputnik научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Макарова.Температура, при которой икра не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах, отметила научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Макарова."Существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности", – считает она.В современных холодильниках бывают специальные отсеки, где можно устанавливать температуру самостоятельно, но если такого отделения нет, лучше не рисковать и не покупать икру заранее, уверена Макарова. Она посоветовала также обращать внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке. Если банка уже открыта, то испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу."Первое – это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков – прогоркание", – предупредила Макарова.Выбирая деликатес, лучше отдавать предпочтение продукции промышленного производства, продолжила она. Не стоит покупать икру, если вы сомневаетесь, что при ее перевозке и хранении соблюдался правильный температурный режим, добавила эксперт."При повышенной температуре могут размножаться некоторые микроорганизмы, среди них могут быть патогенные или условно патогенные. Они могут вырабатывать токсины, к примеру, стафилококк может выработать энтеротоксин, что может вызвать отравление", – объяснила Юлия Макарова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221111/maslo-1830919254.html
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общество, здоровье, новый год
Общество, Здоровье, Новый год
Эксперт рассказала, как правильно выбирать и хранить икру
Эксперт Макарова: испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Некоторые россияне предпочитают заранее покупать икру к праздникам, не дожидаясь сезонного подорожания. Можно ли долго хранить этот деликатес, объяснила в интервью радио Sputnik
научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Макарова.
Температура, при которой икра не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах, отметила научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Макарова.
"Существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности", – считает она.
В современных холодильниках бывают специальные отсеки, где можно устанавливать температуру самостоятельно, но если такого отделения нет, лучше не рисковать и не покупать икру заранее, уверена Макарова. Она посоветовала также обращать внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке. Если банка уже открыта, то испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.
"Первое – это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков – прогоркание", – предупредила Макарова.
Выбирая деликатес, лучше отдавать предпочтение продукции промышленного производства, продолжила она. Не стоит покупать икру, если вы сомневаетесь, что при ее перевозке и хранении соблюдался правильный температурный режим, добавила эксперт.
"При повышенной температуре могут размножаться некоторые микроорганизмы, среди них могут быть патогенные или условно патогенные. Они могут вырабатывать токсины, к примеру, стафилококк может выработать энтеротоксин, что может вызвать отравление", – объяснила Юлия Макарова в интервью радио Sputnik.