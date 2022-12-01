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Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ - РИА Новости, 01.12.2022
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Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ
Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ - РИА Новости, 01.12.2022
Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ
Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России по самым скромным оценкам превысил 300 миллиардов рублей, и это далеко не предел, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:07
2022-12-01T15:25
россия
экономика
искусственный интеллект
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России по самым скромным оценкам превысил 300 миллиардов рублей, и это далеко не предел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 миллиардов рублей. И это не предел", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам демо-дня молодежных акселераторов "Сбера" и специального трека по искусственному интеллекту.Он напомнил, что, выступая на конференции по искусственному интеллекту, президент РФ Владимир Путин отметил, что значение прорывов в этой сфере колоссально, и от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, ее суверенитет, безопасность и возможности на качественно новом уровне решать задачи промышленного и социального развития.По его словам, у молодежных инициатив здесь особая роль."Именно вы определяете то, какой будет Россия через 10-20 лет. И уже способны представить свежий взгляд на стоящие перед нами вызовы. Реализовать идеи, которые помогут модернизации целых секторов экономики, послужат повышению качества жизни граждан", - добавил Мишустин.Мишустин отметил, что правительство уделяет серьезное внимание теме современных технологий, создает условия для их появления и ускоренного внедрения. Так, на развитие искусственного интеллекта до 2024 года выделено более 20 миллиардов рублей, запущено шесть перспективных исследовательских центров, предоставляются гранты разработчикам, расширяются возможности получения высшего образования по этому профилю, действуют программы, позволяющие повысить эффективность проектов и их экономическую привлекательность. Также предусмотрены специальные налоговые льготы для бизнеса, который внедряет решения на основе искусственного интеллекта."Важно заинтересовать молодых людей и привлечь в эту сферу, дать им знания и навыки в теме предпринимательства, чтобы их идеи конвертировались в реальные эффективные проекты, в основе которых прорывные технологии и новые бизнес-модели. И проект "Сбера" этому всячески способствует. Я уверен, что суперфинал молодежных акселераторов "Сбера" и стартапов в области искусственного интеллекта увидят миллионы молодых людей, и он вдохновит их на создание собственного дела", - добавил премьер.
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россия, экономика, искусственный интеллект, михаил мишустин
Россия, Экономика, Искусственный интеллект, Михаил Мишустин
15:07 01.12.2022 (обновлено: 15:25 01.12.2022)
 
Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ

Мишустин: экономический эффект от внедрения ИИ в 2021 году превысил 300 миллиардов рублей

© Фото : Pexels / Christina MorilloРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Работа в IT. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России по самым скромным оценкам превысил 300 миллиардов рублей, и это далеко не предел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 миллиардов рублей. И это не предел", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам демо-дня молодежных акселераторов "Сбера" и специального трека по искусственному интеллекту.
Он напомнил, что, выступая на конференции по искусственному интеллекту, президент РФ Владимир Путин отметил, что значение прорывов в этой сфере колоссально, и от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, ее суверенитет, безопасность и возможности на качественно новом уровне решать задачи промышленного и социального развития.
По его словам, у молодежных инициатив здесь особая роль.
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"Именно вы определяете то, какой будет Россия через 10-20 лет. И уже способны представить свежий взгляд на стоящие перед нами вызовы. Реализовать идеи, которые помогут модернизации целых секторов экономики, послужат повышению качества жизни граждан", - добавил Мишустин.
Мишустин отметил, что правительство уделяет серьезное внимание теме современных технологий, создает условия для их появления и ускоренного внедрения. Так, на развитие искусственного интеллекта до 2024 года выделено более 20 миллиардов рублей, запущено шесть перспективных исследовательских центров, предоставляются гранты разработчикам, расширяются возможности получения высшего образования по этому профилю, действуют программы, позволяющие повысить эффективность проектов и их экономическую привлекательность. Также предусмотрены специальные налоговые льготы для бизнеса, который внедряет решения на основе искусственного интеллекта.
"Важно заинтересовать молодых людей и привлечь в эту сферу, дать им знания и навыки в теме предпринимательства, чтобы их идеи конвертировались в реальные эффективные проекты, в основе которых прорывные технологии и новые бизнес-модели. И проект "Сбера" этому всячески способствует. Я уверен, что суперфинал молодежных акселераторов "Сбера" и стартапов в области искусственного интеллекта увидят миллионы молодых людей, и он вдохновит их на создание собственного дела", - добавил премьер.
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РоссияЭкономикаИскусственный интеллектМихаил Мишустин
 
 
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