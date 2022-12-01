https://ria.ru/20221201/ii-1835582598.html

Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ

Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ - РИА Новости, 01.12.2022

Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России по самым скромным оценкам превысил 300 миллиардов рублей, и это далеко не предел, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:07

2022-12-01T15:07

2022-12-01T15:25

россия

экономика

искусственный интеллект

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449139_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9ded8e884f188bfafdbe11a73ca52ef1.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России по самым скромным оценкам превысил 300 миллиардов рублей, и это далеко не предел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 миллиардов рублей. И это не предел", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам демо-дня молодежных акселераторов "Сбера" и специального трека по искусственному интеллекту.Он напомнил, что, выступая на конференции по искусственному интеллекту, президент РФ Владимир Путин отметил, что значение прорывов в этой сфере колоссально, и от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, ее суверенитет, безопасность и возможности на качественно новом уровне решать задачи промышленного и социального развития.По его словам, у молодежных инициатив здесь особая роль."Именно вы определяете то, какой будет Россия через 10-20 лет. И уже способны представить свежий взгляд на стоящие перед нами вызовы. Реализовать идеи, которые помогут модернизации целых секторов экономики, послужат повышению качества жизни граждан", - добавил Мишустин.Мишустин отметил, что правительство уделяет серьезное внимание теме современных технологий, создает условия для их появления и ускоренного внедрения. Так, на развитие искусственного интеллекта до 2024 года выделено более 20 миллиардов рублей, запущено шесть перспективных исследовательских центров, предоставляются гранты разработчикам, расширяются возможности получения высшего образования по этому профилю, действуют программы, позволяющие повысить эффективность проектов и их экономическую привлекательность. Также предусмотрены специальные налоговые льготы для бизнеса, который внедряет решения на основе искусственного интеллекта."Важно заинтересовать молодых людей и привлечь в эту сферу, дать им знания и навыки в теме предпринимательства, чтобы их идеи конвертировались в реальные эффективные проекты, в основе которых прорывные технологии и новые бизнес-модели. И проект "Сбера" этому всячески способствует. Я уверен, что суперфинал молодежных акселераторов "Сбера" и стартапов в области искусственного интеллекта увидят миллионы молодых людей, и он вдохновит их на создание собственного дела", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221124/fns-1833998659.html

https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, искусственный интеллект, михаил мишустин