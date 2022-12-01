Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221201/ig-1835488898.html
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*
Ликвидация одного из главарей "Исламского государства"* – позитивное событие, однако сейчас эта группировка не имеет того могущества и влияния в Сирии, как... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:21
2022-12-01T11:21
война в сирии
сирия
турция
исламское государство
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833258847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb887e2908a94a3d244cbec2c97ac0b3.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидация одного из главарей "Исламского государства"* – позитивное событие, однако сейчас эта группировка не имеет того могущества и влияния в Сирии, как десять лет назад, заявил в четверг РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия"."То, что этого главаря ликвидировали – безусловно, хорошо, однако нужно понимать, что нынешний ИГ* уже далеко не так могущественен, каким он был, когда мы начинали сирийскую кампанию в 2015 году. Большая масса игиловцев с тех пор либо погибла, либо бежала в Афганистан, либо переприсягнула другим террористическим группировкам", - сказал Гончаров.Ветеран "Альфы" пояснил, что ИГ* не является структурой с четкой вертикалью иерархии, поэтому после уничтожения очередного главаря его место тут же занимает другой боевик."Если кто-то думает, что этот командир решал все, то заблуждается. Уходит один – приходит другой. Проблема в том, что эта террористическая группировка до сих пор существует, хотя повторюсь: в том виде, в котором она была раньше – лет десять назад, ее больше нет. Она разбилась на многие сектора", - подчеркнул собеседник агентства.По мнению Гончарова, реальную опасность сегодня в Сирии представляет не ИГ*, а потенциальная эскалация противостояния Турции и курдов.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221124/siriya-1833980481.html
https://ria.ru/20221124/siriya-1833828428.html
сирия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833258847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9da9c987ed32cb713a59002fb0ba0ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, турция, исламское государство, сша
Война в Сирии, Сирия, Турция, Исламское государство, США
11:21 01.12.2022
 
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*

Эксперт Гончаров: ИГ утратило силу и влияние в Сирии, которые имело десять лет назад

© AP Photo / Baderkhan AhmadСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидация одного из главарей "Исламского государства"* – позитивное событие, однако сейчас эта группировка не имеет того могущества и влияния в Сирии, как десять лет назад, заявил в четверг РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия".
"То, что этого главаря ликвидировали – безусловно, хорошо, однако нужно понимать, что нынешний ИГ* уже далеко не так могущественен, каким он был, когда мы начинали сирийскую кампанию в 2015 году. Большая масса игиловцев с тех пор либо погибла, либо бежала в Афганистан, либо переприсягнула другим террористическим группировкам", - сказал Гончаров.
Ветеран "Альфы" пояснил, что ИГ* не является структурой с четкой вертикалью иерархии, поэтому после уничтожения очередного главаря его место тут же занимает другой боевик.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 15:40Война в Сирии
Шойгу по телефону обсудил Сирию с министром обороны Турции
"Если кто-то думает, что этот командир решал все, то заблуждается. Уходит один – приходит другой. Проблема в том, что эта террористическая группировка до сих пор существует, хотя повторюсь: в том виде, в котором она была раньше – лет десять назад, ее больше нет. Она разбилась на многие сектора", - подчеркнул собеседник агентства.
По мнению Гончарова, реальную опасность сегодня в Сирии представляет не ИГ*, а потенциальная эскалация противостояния Турции и курдов.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:26Война в Сирии
Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции
 
Война в СирииСирияТурцияИсламское государствоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала