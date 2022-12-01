https://ria.ru/20221201/ig-1835488898.html

Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*

Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022

Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*

Ликвидация одного из главарей "Исламского государства"* – позитивное событие, однако сейчас эта группировка не имеет того могущества и влияния в Сирии, как... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:21

2022-12-01T11:21

2022-12-01T11:21

война в сирии

сирия

турция

исламское государство

сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидация одного из главарей "Исламского государства"* – позитивное событие, однако сейчас эта группировка не имеет того могущества и влияния в Сирии, как десять лет назад, заявил в четверг РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия"."То, что этого главаря ликвидировали – безусловно, хорошо, однако нужно понимать, что нынешний ИГ* уже далеко не так могущественен, каким он был, когда мы начинали сирийскую кампанию в 2015 году. Большая масса игиловцев с тех пор либо погибла, либо бежала в Афганистан, либо переприсягнула другим террористическим группировкам", - сказал Гончаров.Ветеран "Альфы" пояснил, что ИГ* не является структурой с четкой вертикалью иерархии, поэтому после уничтожения очередного главаря его место тут же занимает другой боевик."Если кто-то думает, что этот командир решал все, то заблуждается. Уходит один – приходит другой. Проблема в том, что эта террористическая группировка до сих пор существует, хотя повторюсь: в том виде, в котором она была раньше – лет десять назад, ее больше нет. Она разбилась на многие сектора", - подчеркнул собеседник агентства.По мнению Гончарова, реальную опасность сегодня в Сирии представляет не ИГ*, а потенциальная эскалация противостояния Турции и курдов.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221124/siriya-1833980481.html

https://ria.ru/20221124/siriya-1833828428.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сирия, турция, исламское государство, сша