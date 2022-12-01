https://ria.ru/20221201/himars-1835547374.html

Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР

Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР - РИА Новости, 01.12.2022

Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:30

2022-12-01T13:30

2022-12-01T13:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

сша

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. В районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221130/sklad-1835279770.html

донецкая народная республика

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр