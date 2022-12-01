13:30 01.12.2022 (обновлено: 13:39 01.12.2022)
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР
Минобороны: ВС России поразили установку HIMARS в ДНР вместе с боекомплектом и экипажем
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. В районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.