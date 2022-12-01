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Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/himars-1835547374.html
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:30
2022-12-01T13:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. В районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221130/sklad-1835279770.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:30 01.12.2022 (обновлено: 13:39 01.12.2022)
 
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР

Минобороны: ВС России поразили установку HIMARS в ДНР вместе с боекомплектом и экипажем

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. В районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 14:21Специальная военная операция на Украине
Под Днепропетровском уничтожили склад со снарядами HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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