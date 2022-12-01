https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html
Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах
Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли на территории России. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:15
2022-12-01T12:15
2022-12-01T12:58
дмитрий медведев
россия
единая россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли на территории России."Я обязательно переговорю с Центральным банком, что можно сделать на будущее. Безусловно, мы будем стараться все это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что "гривны не существует на территории России, и она вряд ли появится". Однако партия будет руководствоваться из необходимости помочь людям."Обязательно предпримем здесь определённые действия. Я обязательно переговорю с председателем Центрального банка России. Надо все-таки эту проблему решать на будущее - как по местам обмена, так и по суммам тоже", - добавил председатель партии.
https://ria.ru/20220901/devalvatsiya-1813871812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, единая россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
12:15 01.12.2022 (обновлено: 12:58 01.12.2022)
Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах
Медведев пообещал обсудить с Центробанком проблему обмена накоплений россиян в гривнах
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли на территории России.
"Я обязательно переговорю с Центральным банком, что можно сделать на будущее. Безусловно, мы будем стараться все это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.
Он добавил, что "гривны не существует на территории России, и она вряд ли появится". Однако партия будет руководствоваться из необходимости помочь людям.
"Обязательно предпримем здесь определённые действия. Я обязательно переговорю с председателем Центрального банка России. Надо все-таки эту проблему решать на будущее - как по местам обмена, так и по суммам тоже", - добавил председатель партии.