https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html

Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах

Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев призвал помочь россиянам, хранящим накопления в гривнах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли на территории России. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:15

2022-12-01T12:15

2022-12-01T12:58

дмитрий медведев

россия

единая россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли на территории России."Я обязательно переговорю с Центральным банком, что можно сделать на будущее. Безусловно, мы будем стараться все это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что "гривны не существует на территории России, и она вряд ли появится". Однако партия будет руководствоваться из необходимости помочь людям."Обязательно предпримем здесь определённые действия. Я обязательно переговорю с председателем Центрального банка России. Надо все-таки эту проблему решать на будущее - как по местам обмена, так и по суммам тоже", - добавил председатель партии.

https://ria.ru/20220901/devalvatsiya-1813871812.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, единая россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)