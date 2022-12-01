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Россияне в регионах смогут получить расширенный перечень госуслуг - РИА Новости, 01.12.2022
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Россияне в регионах смогут получить расширенный перечень госуслуг
Россияне в регионах смогут получить расширенный перечень госуслуг - РИА Новости, 01.12.2022
Россияне в регионах смогут получить расширенный перечень госуслуг
Перечень региональных государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала "Госуслуги", с 1 декабря расширен: теперь здесь можно... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:27
2022-12-01T00:42
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перечень региональных государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала "Госуслуги", с 1 декабря расширен: теперь здесь можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, а также доступен прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста.На основании постановления правительства были определены перечни услуг, предоставление которых должно быть обеспечено через "Госуслуги". Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.Также с 1 декабря региональные власти могут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, это услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.Кроме того, с 1 декабря через "Госуслуги" россияне могут встать на учет в налоговом органе, для этого нужно на портале заполнить и подать электронное заявление. Заявление подписывается усиленной цифровой подписью физического лица, которую можно бесплатно получить при помощи мобильного приложения "Госключ".
https://ria.ru/20221130/nalogi-1835179919.html
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общество
Общество
00:27 01.12.2022 (обновлено: 00:42 01.12.2022)
 
Россияне в регионах смогут получить расширенный перечень госуслуг

Россияне в регионах с 1 декабря могут получить доступ к расширенному перечню госуслуг

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перечень региональных государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала "Госуслуги", с 1 декабря расширен: теперь здесь можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, а также доступен прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста.
На основании постановления правительства были определены перечни услуг, предоставление которых должно быть обеспечено через "Госуслуги". Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 09:14
Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"
В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.
Также с 1 декабря региональные власти могут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, это услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Кроме того, с 1 декабря через "Госуслуги" россияне могут встать на учет в налоговом органе, для этого нужно на портале заполнить и подать электронное заявление. Заявление подписывается усиленной цифровой подписью физического лица, которую можно бесплатно получить при помощи мобильного приложения "Госключ".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:11
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
 
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