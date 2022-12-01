В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе
МИД назвал резолюцию бундестага о голодоморе попыткой оправдать демонизацию России
Бундестаг. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, заявили в четверг в МИД РФ.
"При этом обходится молчанием, что тогда страшный голод бушевал не только на Украине, но и на всей территории нашей страны, унеся миллионы жизней", - указали в ведомстве.
"Депутаты парламента Германии от правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС, забыв об этом, решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый украинскими властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил. Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Упомянутая провокационная акция бундестага ФРГ, спекулирующая на страшном голоде 1932-1933 годов, имеет очевидную причину. Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны. Им, похоже, нравятся идейные последователи украинских военных преступников, которые ежегодно маршируют с факелами под знамёнами дивизии СС "Галичина", - подчеркнули в дипведомстве.
Политическая элита ФРГ пытается умалить свою вину, используя приписываемый Советскому Союзу выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, подчеркнули в министерстве,
"Она стремится размыть в памяти беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершённых нацистской Германией во Второй мировой войне. Речь здесь идёт о целенаправленном истреблении 27 миллионов наших сограждан в рамках "тотальной войны" на восточном фронте, холокосте, блокаде Ленинграда", - заявили в российском МИД.
"Разве это, по сути, не было осмысленным уничтожением советского народа? Проявлением безнравственного подхода является и нежелание немцев выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда (где от голода умерло не менее 1 093 842 человек), кстати, и украинцам, а не только лицам еврейской национальности. Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления", - резюмировали в ведомстве.