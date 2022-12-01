https://ria.ru/20221201/golodomor-1835470986.html

В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе

В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе - РИА Новости, 01.12.2022

В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе

Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:28

2022-12-01T10:28

2022-12-01T10:28

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, заявили в четверг в МИД РФ.Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно."При этом обходится молчанием, что тогда страшный голод бушевал не только на Украине, но и на всей территории нашей страны, унеся миллионы жизней", - указали в ведомстве."Упомянутая провокационная акция бундестага ФРГ, спекулирующая на страшном голоде 1932-1933 годов, имеет очевидную причину. Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны. Им, похоже, нравятся идейные последователи украинских военных преступников, которые ежегодно маршируют с факелами под знамёнами дивизии СС "Галичина", - подчеркнули в дипведомстве.Политическая элита ФРГ пытается умалить свою вину, используя приписываемый Советскому Союзу выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, подчеркнули в министерстве,"Разве это, по сути, не было осмысленным уничтожением советского народа? Проявлением безнравственного подхода является и нежелание немцев выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда (где от голода умерло не менее 1 093 842 человек), кстати, и украинцам, а не только лицам еврейской национальности. Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления", - резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20221126/posol-1834389244.html

https://ria.ru/20220511/golod-1787862997.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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