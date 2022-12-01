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В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе - РИА Новости, 01.12.2022
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В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе
В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе - РИА Новости, 01.12.2022
В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе
Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:28
2022-12-01T10:28
в мире
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хдс/хсс
бундестаг германии
голодомор на украине
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, заявили в четверг в МИД РФ.Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно."При этом обходится молчанием, что тогда страшный голод бушевал не только на Украине, но и на всей территории нашей страны, унеся миллионы жизней", - указали в ведомстве."Упомянутая провокационная акция бундестага ФРГ, спекулирующая на страшном голоде 1932-1933 годов, имеет очевидную причину. Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны. Им, похоже, нравятся идейные последователи украинских военных преступников, которые ежегодно маршируют с факелами под знамёнами дивизии СС "Галичина", - подчеркнули в дипведомстве.Политическая элита ФРГ пытается умалить свою вину, используя приписываемый Советскому Союзу выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, подчеркнули в министерстве,"Разве это, по сути, не было осмысленным уничтожением советского народа? Проявлением безнравственного подхода является и нежелание немцев выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда (где от голода умерло не менее 1 093 842 человек), кстати, и украинцам, а не только лицам еврейской национальности. Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления", - резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20221126/posol-1834389244.html
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в мире, германия, россия, украина, хдс/хсс, бундестаг германии, голодомор на украине
В мире, Германия, Россия, Украина, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии, Голодомор на Украине
10:28 01.12.2022
 
В МИД прокомментировали резолюцию бундестага о голодоморе

МИД назвал резолюцию бундестага о голодоморе попыткой оправдать демонизацию России

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Резолюция бундестага, признающая голодомор "геноцидом украинского народа", - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, заявили в четверг в МИД РФ.
Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно.
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"При этом обходится молчанием, что тогда страшный голод бушевал не только на Украине, но и на всей территории нашей страны, унеся миллионы жизней", - указали в ведомстве.
"Депутаты парламента Германии от правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС, забыв об этом, решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый украинскими властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил. Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Упомянутая провокационная акция бундестага ФРГ, спекулирующая на страшном голоде 1932-1933 годов, имеет очевидную причину. Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны. Им, похоже, нравятся идейные последователи украинских военных преступников, которые ежегодно маршируют с факелами под знамёнами дивизии СС "Галичина", - подчеркнули в дипведомстве.
Политическая элита ФРГ пытается умалить свою вину, используя приписываемый Советскому Союзу выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, подчеркнули в министерстве,
"Она стремится размыть в памяти беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершённых нацистской Германией во Второй мировой войне. Речь здесь идёт о целенаправленном истреблении 27 миллионов наших сограждан в рамках "тотальной войны" на восточном фронте, холокосте, блокаде Ленинграда", - заявили в российском МИД.
"Разве это, по сути, не было осмысленным уничтожением советского народа? Проявлением безнравственного подхода является и нежелание немцев выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда (где от голода умерло не менее 1 093 842 человек), кстати, и украинцам, а не только лицам еврейской национальности. Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления", - резюмировали в ведомстве.
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