https://ria.ru/20221201/god-1835433192.html
В Вооруженных силах начался новый учебный год
В Вооруженных силах начался новый учебный год - РИА Новости, 01.12.2022
В Вооруженных силах начался новый учебный год
Новый учебный год начался в российских Вооруженных силах в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:09
2022-12-01T00:09
2022-12-01T01:11
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый учебный год начался в российских Вооруженных силах в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ."1 декабря военнослужащие ВС РФ выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и тренажерах для совершенствования своего профессионального мастерства в ходе боевой подготовки в новом 2023 учебном году", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, в новом учебном году будут повышены качество и интенсивность боевой подготовки и подготовки органов военного управления с учетом новых способов тактических действий, полученных в ходе специальной военной операции."К началу учебного года подготовлено более 15 тысяч единиц полигонного оборудования, более 2 тысяч единиц технических средств обучения и автоматизированных систем контроля обучения специалистов", - добавили в министерстве.Важное место будет выделено межвидовой подготовке войск, совершенствованию согласованных ударов авиации, огня артиллерии и средств ПВО с применением всех средств разведки и беспилотников.В новом учебном году будут отрабатываться вопросы переброски войск и маршевой подготовки, ведения противозасадных действий и боя в условиях городской застройки, борьбы с низколетящими малоразмерными целями. Большое внимание будет уделено обучению личного состава тактической медицине.Важное место займет совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров с учетом опыта подготовки личного состава и слаживания воинских формирований для участия в спецоперации.Более половины учений в новом учебном году ВС РФ пройдут в ночных условиях.
https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
00:09 01.12.2022 (обновлено: 01:11 01.12.2022)
В Вооруженных силах начался новый учебный год
В Вооруженных силах в четверг начался новый учебный год
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый учебный год начался в российских Вооруженных силах в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"1 декабря военнослужащие ВС РФ
выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и тренажерах для совершенствования своего профессионального мастерства в ходе боевой подготовки в новом 2023 учебном году", - сказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны
, в новом учебном году будут повышены качество и интенсивность боевой подготовки и подготовки органов военного управления с учетом новых способов тактических действий, полученных в ходе специальной военной операции.
"К началу учебного года подготовлено более 15 тысяч единиц полигонного оборудования, более 2 тысяч единиц технических средств обучения и автоматизированных систем контроля обучения специалистов", - добавили в министерстве.
Важное место будет выделено межвидовой подготовке войск, совершенствованию согласованных ударов авиации, огня артиллерии и средств ПВО с применением всех средств разведки и беспилотников.
В новом учебном году будут отрабатываться вопросы переброски войск и маршевой подготовки, ведения противозасадных действий и боя в условиях городской застройки, борьбы с низколетящими малоразмерными целями. Большое внимание будет уделено обучению личного состава тактической медицине.
Важное место займет совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров с учетом опыта подготовки личного состава и слаживания воинских формирований для участия в спецоперации.
Более половины учений в новом учебном году ВС РФ пройдут в ночных условиях.