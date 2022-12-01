https://ria.ru/20221201/god-1835433192.html

В Вооруженных силах начался новый учебный год

В Вооруженных силах начался новый учебный год - РИА Новости, 01.12.2022

В Вооруженных силах начался новый учебный год

Новый учебный год начался в российских Вооруженных силах в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:09

2022-12-01T00:09

2022-12-01T01:11

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый учебный год начался в российских Вооруженных силах в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ."1 декабря военнослужащие ВС РФ выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и тренажерах для совершенствования своего профессионального мастерства в ходе боевой подготовки в новом 2023 учебном году", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, в новом учебном году будут повышены качество и интенсивность боевой подготовки и подготовки органов военного управления с учетом новых способов тактических действий, полученных в ходе специальной военной операции."К началу учебного года подготовлено более 15 тысяч единиц полигонного оборудования, более 2 тысяч единиц технических средств обучения и автоматизированных систем контроля обучения специалистов", - добавили в министерстве.Важное место будет выделено межвидовой подготовке войск, совершенствованию согласованных ударов авиации, огня артиллерии и средств ПВО с применением всех средств разведки и беспилотников.В новом учебном году будут отрабатываться вопросы переброски войск и маршевой подготовки, ведения противозасадных действий и боя в условиях городской застройки, борьбы с низколетящими малоразмерными целями. Большое внимание будет уделено обучению личного состава тактической медицине.Важное место займет совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров с учетом опыта подготовки личного состава и слаживания воинских формирований для участия в спецоперации.Более половины учений в новом учебном году ВС РФ пройдут в ночных условиях.

https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html

https://ria.ru/20220817/forum-1810291708.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)