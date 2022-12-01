https://ria.ru/20221201/geroi-1835545722.html

Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР

Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР

Советский период не был идеальным, но в нем были хорошие практики, в частности велась системная работа с героями Великой Отечественной войны, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:26

2022-12-01T13:26

2022-12-01T13:26

общество

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Советский период не был идеальным, но в нем были хорошие практики, в частности велась системная работа с героями Великой Отечественной войны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."В очередной раз приведу советский период. Не потому что он был идеальным, он не был идеальным, мы все это прекрасно знаем. Но в нем были вещи или какие-то моменты, которые точно можно использовать. Вот работа с героями Великой Отечественной войны продолжалась на системной основе", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что этой работой занимались общественные организации, школьники, власти и правящая партия."Вот сейчас мы с вами правящая партия - "Единая Россия". Мы этим должны заняться", - добавил председатель ЕР.

https://ria.ru/20221201/natsizm-1835538524.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев, единая россия