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Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР
Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР
Советский период не был идеальным, но в нем были хорошие практики, в частности велась системная работа с героями Великой Отечественной войны, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:26
2022-12-01T13:26
2022-12-01T13:26
общество
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Советский период не был идеальным, но в нем были хорошие практики, в частности велась системная работа с героями Великой Отечественной войны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."В очередной раз приведу советский период. Не потому что он был идеальным, он не был идеальным, мы все это прекрасно знаем. Но в нем были вещи или какие-то моменты, которые точно можно использовать. Вот работа с героями Великой Отечественной войны продолжалась на системной основе", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что этой работой занимались общественные организации, школьники, власти и правящая партия."Вот сейчас мы с вами правящая партия - "Единая Россия". Мы этим должны заняться", - добавил председатель ЕР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о работе с героями Великой Отечественной войны в СССР
Медведев: в СССР работа с героями Великой Отечественной войны была системной