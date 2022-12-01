Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/germaniya-1835596934.html
Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине
Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине
Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек утверждает, что военные поставки на Украину необходимы, но в то же время подчеркивает, что он лично подписал... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:54
2022-12-01T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
роберт хабек
россия
украина
германия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек утверждает, что военные поставки на Украину необходимы, но в то же время подчеркивает, что он лично подписал документ, позволяющий украинской армии с помощью немецкого оружия убивать или ранить российских солдат."Я ни на секунду не сомневаюсь в этом", — сказал политик в опубликованном в четверг интервью изданию Stern, подчеркнув необходимость поставок оружия на Украину. "И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись", - добавил он.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/konflikt-1835129210.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберт хабек, россия, украина, германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роберт Хабек, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:54 01.12.2022
 
Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине

Хабек заявил, что лично разрешил ВСУ стрелять в российских военных из немецкого оружия

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек утверждает, что военные поставки на Украину необходимы, но в то же время подчеркивает, что он лично подписал документ, позволяющий украинской армии с помощью немецкого оружия убивать или ранить российских солдат.
"Я ни на секунду не сомневаюсь в этом", — сказал политик в опубликованном в четверг интервью изданию Stern, подчеркнув необходимость поставок оружия на Украину. "И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись", - добавил он.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 20:28Специальная военная операция на Украине
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоберт ХабекРоссияУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала