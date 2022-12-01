Министр экономики ФРГ признал сопричастность к потерям ВС России на Украине
Хабек заявил, что лично разрешил ВСУ стрелять в российских военных из немецкого оружия
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек утверждает, что военные поставки на Украину необходимы, но в то же время подчеркивает, что он лично подписал документ, позволяющий украинской армии с помощью немецкого оружия убивать или ранить российских солдат.
"Я ни на секунду не сомневаюсь в этом", — сказал политик в опубликованном в четверг интервью изданию Stern, подчеркнув необходимость поставок оружия на Украину. "И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись", - добавил он.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.