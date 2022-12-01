15:05 01.12.2022 (обновлено: 16:29 01.12.2022)
Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов
"Газпром": мировой спрос на газ за 11 месяцев сократился на 55 миллиардов кубов
Газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировой спрос на газ за 11 месяцев текущего года сократился на 55 миллиардов кубометров, из них около 50 миллиардов пришлось на страны Евросоюза, сообщил "Газпром".
Снижение потребления газа в Европейском союзе, как подчеркивает российская компания, стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире.
"За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 миллиардов кубометров. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 миллиардов кубометров, в Великобритании – более 6 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к новому сезону, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), составил 95,62%, что соответствует около 103,85 миллиарда кубометров. Отбор газа из "подземок" начался 14 ноября, и на 29 ноября отобрано 2,3 миллиарда кубометров – 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону, уточняет "Газпром".
В сообщении также указывается, что объем газа в хранилищах Украины на 14% (на 2,3 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 0,7 миллиарда кубометров – это 12,9% от объема газа, закачанного в летний период, добавляет "Газпром".
Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде, отмечают в компании, будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.