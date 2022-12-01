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Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов - РИА Новости, 01.12.2022
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Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов
Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов - РИА Новости, 01.12.2022
Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов
Мировой спрос на газ за 11 месяцев текущего года сократился на 55 миллиардов кубометров, из них около 50 миллиардов пришлось на страны Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:05
2022-12-01T16:29
евросоюз
газпром
экономика
великобритания
природный газ
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировой спрос на газ за 11 месяцев текущего года сократился на 55 миллиардов кубометров, из них около 50 миллиардов пришлось на страны Евросоюза, сообщил "Газпром".Снижение потребления газа в Европейском союзе, как подчеркивает российская компания, стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире."За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 миллиардов кубометров. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 миллиардов кубометров, в Великобритании – более 6 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к новому сезону, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), составил 95,62%, что соответствует около 103,85 миллиарда кубометров. Отбор газа из "подземок" начался 14 ноября, и на 29 ноября отобрано 2,3 миллиарда кубометров – 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону, уточняет "Газпром".В сообщении также указывается, что объем газа в хранилищах Украины на 14% (на 2,3 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 0,7 миллиарда кубометров – это 12,9% от объема газа, закачанного в летний период, добавляет "Газпром".Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде, отмечают в компании, будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.
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евросоюз, газпром, экономика, великобритания, природный газ, россия
Евросоюз, Газпром, Экономика, Великобритания, Природный газ, Россия
15:05 01.12.2022 (обновлено: 16:29 01.12.2022)
 
Мировой спрос на газ сократился на 55 миллиардов кубов

"Газпром": мировой спрос на газ за 11 месяцев сократился на 55 миллиардов кубов

© РИА Новости / СтрингерГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировой спрос на газ за 11 месяцев текущего года сократился на 55 миллиардов кубометров, из них около 50 миллиардов пришлось на страны Евросоюза, сообщил "Газпром".
Снижение потребления газа в Европейском союзе, как подчеркивает российская компания, стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире.
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"За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 миллиардов кубометров. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 миллиардов кубометров, в Великобритании – более 6 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к новому сезону, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), составил 95,62%, что соответствует около 103,85 миллиарда кубометров. Отбор газа из "подземок" начался 14 ноября, и на 29 ноября отобрано 2,3 миллиарда кубометров – 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону, уточняет "Газпром".
В сообщении также указывается, что объем газа в хранилищах Украины на 14% (на 2,3 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 0,7 миллиарда кубометров – это 12,9% от объема газа, закачанного в летний период, добавляет "Газпром".
Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде, отмечают в компании, будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.
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