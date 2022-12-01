https://ria.ru/20221201/gaz-1835487454.html

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.12.2022

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:16

2022-12-01T11:16

2022-12-01T12:54

европа

природный газ

в мире

цены

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты котировки находятся на уровне 1660 долларов, растут на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 12.31 мск составляет 1662,5 доллара (+6,1%). Ценовой максимум пока составляет 1777,7 доллара (+13,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1566,7 доллара за тысячу кубометров.Цена на рынке спот также выросла и стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 1 декабря – увеличилась почти до 1500 долларов (+4,7%), следует из данных биржи EEX. Газовые котировки растут на фоне снижения выработки электроэнергии из ветра и похолодания в Европе.Ветрогенерация в регионе в среду опустилась до минимальной за пять месяцев отметки – 6,3% в общем объеме, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составил 18,9%, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.В то же время в Европу приходят холода. По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля в Вене, Берне и Белграде. Похолодание в эти дни прогнозируются также в Берлине, Париже, Вене.Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html

https://ria.ru/20221130/gaz-1835380911.html

https://ria.ru/20221130/gazprom-1835378376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, природный газ, в мире, цены