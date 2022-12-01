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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.12.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.12.2022
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:16
2022-12-01T12:54
европа
природный газ
в мире
цены
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты котировки находятся на уровне 1660 долларов, растут на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 12.31 мск составляет 1662,5 доллара (+6,1%). Ценовой максимум пока составляет 1777,7 доллара (+13,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1566,7 доллара за тысячу кубометров.Цена на рынке спот также выросла и стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 1 декабря – увеличилась почти до 1500 долларов (+4,7%), следует из данных биржи EEX. Газовые котировки растут на фоне снижения выработки электроэнергии из ветра и похолодания в Европе.Ветрогенерация в регионе в среду опустилась до минимальной за пять месяцев отметки – 6,3% в общем объеме, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составил 18,9%, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.В то же время в Европу приходят холода. По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля в Вене, Берне и Белграде. Похолодание в эти дни прогнозируются также в Берлине, Париже, Вене.Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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европа, природный газ, в мире, цены
Европа, Природный газ, В мире, Цены
11:16 01.12.2022 (обновлено: 12:54 01.12.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубов впервые с 13 октября

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты котировки находятся на уровне 1660 долларов, растут на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 12.31 мск составляет 1662,5 доллара (+6,1%). Ценовой максимум пока составляет 1777,7 доллара (+13,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1566,7 доллара за тысячу кубометров.
Побережье - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
09:31
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Цена на рынке спот также выросла и стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 1 декабря – увеличилась почти до 1500 долларов (+4,7%), следует из данных биржи EEX. Газовые котировки растут на фоне снижения выработки электроэнергии из ветра и похолодания в Европе.
Ветрогенерация в регионе в среду опустилась до минимальной за пять месяцев отметки – 6,3% в общем объеме, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составил 18,9%, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.
В то же время в Европу приходят холода. По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля в Вене, Берне и Белграде. Похолодание в эти дни прогнозируются также в Берлине, Париже, Вене.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:27
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:15
"Газпром экспорт" не признал нарушение контрактов с Uniper
 
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