Рейтинг@Mail.ru
Турция установила в море гигантский резервуар для газа - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Турция установила в море гигантский резервуар для газа - РИА Новости, 01.12.2022
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:31
2022-12-01T11:59
в мире
турция
сакарья (провинция)
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak.Конструкция называется "Peçenek", ее доставили на месторождение, где состоится запуск. Бригады турецкой нефтяной корпорации ведут работы круглосуточно.Накануне издание Sabah написало, что Анкара вложит почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья. Его запасы оцениваются в 540 миллиардов кубометров. По планам, первая партия топлива должна поступить в Турцию в 2023 году. Сакарья считается крупнейшим месторождением природного газа в истории Турции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/lavrov-1831662612.html
турция
сакарья (провинция)
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d7afbe605080ad464d6631b0bf80ddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сакарья (провинция), черное море
В мире, Турция, Сакарья (провинция), Черное море
09:31 01.12.2022 (обновлено: 11:59 01.12.2022)
 
Турция установила в море гигантский резервуар для газа

Турция установила на глубине 2200 метров в море гигантский резервуар для газа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПобережье
Побережье - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Побережье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak.

"Гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен в системе на глубине 2200 метров в море, 20-часовая операция была проведена с точностью хирурга", — сообщили журналисты.

Конструкция называется "Peçenek", ее доставили на месторождение, где состоится запуск. Бригады турецкой нефтяной корпорации ведут работы круглосуточно.
Накануне издание Sabah написало, что Анкара вложит почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья. Его запасы оцениваются в 540 миллиардов кубометров. По планам, первая партия топлива должна поступить в Турцию в 2023 году.
Сакарья считается крупнейшим месторождением природного газа в истории Турции.
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 15:43В мире
Газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Севпотокам", заявил Лавров
 
В миреТурцияСакарья (провинция)Черное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала