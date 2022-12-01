https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Турция установила в море гигантский резервуар для газа - РИА Новости, 01.12.2022
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:31
2022-12-01T09:31
2022-12-01T11:59
в мире
турция
сакарья (провинция)
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak.Конструкция называется "Peçenek", ее доставили на месторождение, где состоится запуск. Бригады турецкой нефтяной корпорации ведут работы круглосуточно.Накануне издание Sabah написало, что Анкара вложит почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья. Его запасы оцениваются в 540 миллиардов кубометров. По планам, первая партия топлива должна поступить в Турцию в 2023 году. Сакарья считается крупнейшим месторождением природного газа в истории Турции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/lavrov-1831662612.html
турция
сакарья (провинция)
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d7afbe605080ad464d6631b0bf80ddba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сакарья (провинция), черное море
В мире, Турция, Сакарья (провинция), Черное море
09:31 01.12.2022 (обновлено: 11:59 01.12.2022)
Турция установила в море гигантский резервуар для газа
Турция установила на глубине 2200 метров в море гигантский резервуар для газа