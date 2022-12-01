https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html

Турция установила в море гигантский резервуар для газа

Турция установила в море гигантский резервуар для газа - РИА Новости, 01.12.2022

Турция установила в море гигантский резервуар для газа

Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:31

2022-12-01T09:31

2022-12-01T11:59

в мире

турция

сакарья (провинция)

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Турция установила на дне Черного моря 280-тонный резервуар для сбора газа с месторождения Сакарья, пишет газета Yeni Şafak.Конструкция называется "Peçenek", ее доставили на месторождение, где состоится запуск. Бригады турецкой нефтяной корпорации ведут работы круглосуточно.Накануне издание Sabah написало, что Анкара вложит почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья. Его запасы оцениваются в 540 миллиардов кубометров. По планам, первая партия топлива должна поступить в Турцию в 2023 году. Сакарья считается крупнейшим месторождением природного газа в истории Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/lavrov-1831662612.html

турция

сакарья (провинция)

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сакарья (провинция), черное море