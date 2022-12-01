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Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех? - РИА Новости, 13.12.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221201/fintekh-1834803367.html
Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?
Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех? - РИА Новости, 13.12.2022
Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?
Мы оплачиваем проезд в метро лицом, оставляем чаевые через QR-код и совершаем покупки в сетевых видеоиграх одним кликом. А ещё можем застраховать жизнь на час или два. Всё это — финтех, без которого уже нельзя представить нормальную жизнь. Разбираемся, с чего начался финтех, какие его подвиды существуют и почему мы — главные финтех-инвесторы.
2022-12-01T14:00
2022-12-13T11:37
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколково
финансы
экономика
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Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?
Мы оплачиваем проезд в метро лицом, оставляем чаевые через QR-код и совершаем покупки в сетевых видеоиграх одним кликом. А ещё можем застраховать жизнь на час или два. Всё это — финтех, без которого уже нельзя представить нормальную жизнь. Разбираемся, с чего начался финтех, какие его подвиды существуют и почему мы — главные финтех-инвесторы.
audio/mpeg
Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?
Мы оплачиваем проезд в метро лицом, оставляем чаевые через QR-код и совершаем покупки в сетевых видеоиграх одним кликом. А ещё можем застраховать жизнь на час или два. Всё это — финтех, без которого уже нельзя представить нормальную жизнь. Разбираемся, с чего начался финтех, какие его подвиды существуют и почему мы — главные финтех-инвесторы.
audio/mpeg
О том, как работает финтех, и насколько точно можно определить уровень инновационности того или иного банка, рассказал директор центра инноваций в финансовом секторе фонда "Сколково" Павел Новиков.Про технологии блокчейн и NFT, и почему при кажущейся безупречности с технической стороны они остаются юридически беззащитны, мы рассказывали в эпизоде: "Ни взломать, ни подменить: почему блокчейн и NFT так популярны".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эксперт эпизода Павел НовиковЭпизод подготовили Артем Буфтяк, Руслан Жигалов и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, сколково, финансы, экономика, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Сколково, Финансы, Экономика
14:00 01.12.2022 (обновлено: 11:37 13.12.2022)
 

Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?

Мы все умрём. Но это не точно
Как обмануть финтех при помощи ведра, и почему умный домофон — тоже финтех?
1 декабря, 14:00
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Мы оплачиваем проезд в метро лицом, оставляем чаевые через QR-код и совершаем покупки в сетевых видеоиграх одним кликом. А ещё можем застраховать жизнь на час или два. Всё это — финтех, без которого уже нельзя представить нормальную жизнь. Разбираемся, с чего начался финтех, какие его подвиды существуют и почему мы — главные финтех-инвесторы.
О том, как работает финтех, и насколько точно можно определить уровень инновационности того или иного банка, рассказал директор центра инноваций в финансовом секторе фонда "Сколково" Павел Новиков.
Про технологии блокчейн и NFT, и почему при кажущейся безупречности с технической стороны они остаются юридически беззащитны, мы рассказывали в эпизоде: "Ни взломать, ни подменить: почему блокчейн и NFT так популярны".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эксперт эпизода Павел Новиков
Эпизод подготовили Артем Буфтяк, Руслан Жигалов и Артур Арушанян
Монтаж Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковоФинансыЭкономика
 
 
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