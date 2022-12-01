https://ria.ru/20221201/filippiny-1835592843.html
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин - РИА Новости, 01.12.2022
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:35
2022-12-01T15:35
2022-12-01T15:40
филиппины
николай патрушев
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России."Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб."Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, николай патрушев, безопасность, россия
Филиппины, Николай Патрушев, Безопасность, Россия
15:35 01.12.2022 (обновлено: 15:40 01.12.2022)
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин
Патрушев и глава Совбеза Филиппин Карлос обсудили в Москве противодействие терроризму
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб.
"Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы
, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.