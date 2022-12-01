Рейтинг@Mail.ru
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/filippiny-1835592843.html
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин - РИА Новости, 01.12.2022
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:35
2022-12-01T15:40
филиппины
николай патрушев
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России."Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб."Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
https://ria.ru/20221017/vertolety-1824631801.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, николай патрушев, безопасность, россия
Филиппины, Николай Патрушев, Безопасность, Россия
15:35 01.12.2022 (обновлено: 15:40 01.12.2022)
 
Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин

Патрушев и глава Совбеза Филиппин Карлос обсудили в Москве противодействие терроризму

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб.
"Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:49
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов
 
ФилиппиныНиколай ПатрушевБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала