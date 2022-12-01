https://ria.ru/20221201/filippiny-1835592843.html

Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин

Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин - РИА Новости, 01.12.2022

Патрушев провел в Москве переговоры с главой Совбеза Филиппин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:35

2022-12-01T15:35

2022-12-01T15:40

филиппины

николай патрушев

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос, обсудили вопросы противодействия международному терроризму, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России."Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности, советником президента Республики Филиппины по национальной безопасности Кларитой Карлос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев и Карлос обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб."Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Затронут также ряд иных вопросов двусторонних отношений Москвы и Манилы, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы", - добавляется в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиаитско-Тихоокеанском регионе. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

https://ria.ru/20221017/vertolety-1824631801.html

филиппины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

филиппины, николай патрушев, безопасность, россия