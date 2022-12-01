https://ria.ru/20221201/fesco-1835629230.html

Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco

Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco - РИА Новости, 01.12.2022

Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco

Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:37

2022-12-01T16:37

2022-12-01T16:51

зиявудин магомедов

fesco

происшествия

магомед магомедов

москва

сумма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833924834_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_c59947f23933d574fa5a87f79bfa426d.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА Новости.Перечисление названий компаний в списке конфискованного у Магомедова заняло более получаса.Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зиявудин магомедов, fesco, происшествия, магомед магомедов, москва, сумма