16:37 01.12.2022 (обновлено: 16:51 01.12.2022)
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco
Мещанский суд Москвы конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА Новости.
"Конфисковать… акции группы компаний ОАО "Сумма"... 100% доли в юридических лицах... ООО УК транспортная группа Fesco", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Перечисление названий компаний в списке конфискованного у Магомедова заняло более получаса.
Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.