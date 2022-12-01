Рейтинг@Mail.ru
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/fesco-1835629230.html
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco - РИА Новости, 01.12.2022
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco
Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:37
2022-12-01T16:51
зиявудин магомедов
fesco
происшествия
магомед магомедов
москва
сумма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833924834_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_c59947f23933d574fa5a87f79bfa426d.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА Новости.Перечисление названий компаний в списке конфискованного у Магомедова заняло более получаса.Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833924834_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_03176a0de5debac52e5c7c74e007055f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зиявудин магомедов, fesco, происшествия, магомед магомедов, москва, сумма
Зиявудин Магомедов, FESCO, Происшествия, Магомед Магомедов, Москва, Сумма
16:37 01.12.2022 (обновлено: 16:51 01.12.2022)
 
Cуд конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco

Мещанский суд Москвы конфисковал у Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе Fesco

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал у владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова доли в транспортной группе Fesco и в группе "Сумма", передает корреспондент РИА Новости.
"Конфисковать… акции группы компаний ОАО "Сумма"... 100% доли в юридических лицах... ООО УК транспортная группа Fesco", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Перечисление названий компаний в списке конфискованного у Магомедова заняло более получаса.
Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 23:31
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
 
Зиявудин МагомедовFESCOПроисшествияМагомед МагомедовМоскваСумма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала