https://ria.ru/20221201/estoniya-1835686593.html
Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества
Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества - РИА Новости, 01.12.2022
Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:23
2022-12-01T18:23
2022-12-01T19:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита.По ее словам, электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и северных странах Европы."Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool (энергетической биржи северных стран. — Прим. ред.) не хватает более 1000 мегаватт", — сказала политик на пресс-конференции правительства в Таллине.По словам Каллас, в настоящее время несколько важных электростанций не работают.По ее мнению, в ближайшей перспективе у республики есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии."Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены проводить региональные отключения электроэнергии", — сказала Каллас.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях.
https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html
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цены на нефть, кая каллас, владимир путин, россия, европа, эстония, евросоюз
Цены на нефть, Кая Каллас, Владимир Путин, Россия, Европа, Эстония, Евросоюз
18:23 01.12.2022 (обновлено: 19:48 01.12.2022)
Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества
Премьер Эстонии Каллас предупредила о возможных отключениях электричества из-за дефицита
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита.
По ее словам, электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и северных странах Европы.
"Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool (энергетической биржи северных стран. — Прим. ред.) не хватает более 1000 мегаватт", — сказала политик на пресс-конференции правительства в Таллине.
По словам Каллас, в настоящее время несколько важных электростанций не работают.
"Например, четвертый реактор на АЭС Ringhalls и третий реактор на АЭС Oskarshavn в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС "Олкилуото" не запустился, а наша Аувереская электростанция снова на ремонте", — объяснила премьер-министр.
По ее мнению, в ближайшей перспективе у республики есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии.
"Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены проводить региональные отключения электроэнергии", — сказала Каллас.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях.