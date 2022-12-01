https://ria.ru/20221201/estoniya-1835686593.html

Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества

Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества - РИА Новости, 01.12.2022

Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:23

2022-12-01T18:23

2022-12-01T19:48

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита.По ее словам, электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и северных странах Европы."Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool (энергетической биржи северных стран. — Прим. ред.) не хватает более 1000 мегаватт", — сказала политик на пресс-конференции правительства в Таллине.По словам Каллас, в настоящее время несколько важных электростанций не работают.По ее мнению, в ближайшей перспективе у республики есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии."Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены проводить региональные отключения электроэнергии", — сказала Каллас.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях.

https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html

https://ria.ru/20221130/odeyala-1835416216.html

https://ria.ru/20221130/energopostavki-1835153744.html

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цены на нефть, кая каллас, владимир путин, россия, европа, эстония, евросоюз